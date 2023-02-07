嘉大攜手中埔國小智慧品學營　平板數位入課加速教授效率

▲▼ 嘉大智慧課堂品學營，引進平板提倡數位教學 。（圖／中埔國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔國小配合教育部從111學年度大力推動｢生生用平板｣以及｢數位自主學習｣相關政策之前，已於109學年度起提前引進醍摩豆全球智慧教育學院的HI-teach智慧課堂軟體，希望可以透過數位工具的便利性，從加強師生之間的互動交流與討論起始，再進步記錄學生的學習軌跡、發現學生的思辨學習歷程，一步一腳印的翻轉第一線老師的教材教法，讓教學者更省力更有效率、學習者也可以更自主更有學習效能。日前更結合嘉大智慧課堂舉辦3天品學營，結合智慧課堂、生生用平板以及跨領域的智慧課堂學生營隊。

因應前兩年疫情期間｢停課不停學｣的衝擊之後，線上教學、數位自主學習一下子從不可能實現變成必須面對與實施，一開始，教師對於這樣的教學模組可能感到陌生甚至是卻步；但是每位老師無疑在疫情期間必須提昇自己線上及數位教學的功力，才有辦法維持線上學習的品質。等同於在疫情變相的推波助瀾下，教學現場的數位質變瞬間成行。如何透過智慧教學讓學生的學習更有效能，也成為教師專業發展必備的重要素養。

致力推動這次｢大學—小學，大手攜小手｣智慧課堂合作計畫案的嘉義大學師培中心曾素秋教授說，透過大學和小學的績學計畫合作案，可以促進現職教師和師培生的對話研討，不僅讓教學現場的經驗可以獲得傳承，而新鮮人對當代教育思潮的解讀也可以激盪出教育現場不一樣的火花。尤其是在資訊便捷、科技力量無遠弗屆的現代，非常期許這樣的合作機制可以建構出新的教育模組，讓未來教室充滿更多的可能性。

這次嘉大師培中心動員了十數名師培生，以｢HI-teach5｣智慧課堂軟體為所有與會學生設計了一套套的跨領域課程，包括品德教育思辨、藝術構圖數位創作、英語教學寵物設計、無人機放飛體驗、繪本導讀與想像，還有各式各樣的生活體驗闖關等各式各樣的課程。

只見所有的學生透過嘉大師培中心這些未來教師的引導，在｢藝起漫遊｣課程用平板將自己腦海中的創意想法進行草稿構圖，再使用繪畫媒材創作出實體的作品後上傳到大屏和同學分享創作理念。在｢我的想像寵物｣課中，以英文結合智慧教學融合平板讓學生提升課程的互動，也提升學習英文的動機。也讓原本抗拒學習英文的同學，都十分沉浸於課程中，最後皆全神貫注、全心全意的捏輕黏土，以創造出自己獨一無二的想像寵物。

三甲黃建彰同學說，剛開始參加時很擔心營隊會很無聊，但課程結合IPAD和創作學習真的很有趣，自己也就都非常積極回答問題和參與課程。加上因為第一天開幕式最後使用空拍機拍大合照，也讓所有學生對於第二天(2/7)下午的空拍機課程都相當期待且充滿興趣，放學時都紛紛詢問隔天空拍機課程內容。。