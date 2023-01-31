好孕到~中藥調理體質　助孕保胎解決不孕症

▲不孕治療新趨勢—中藥調整體質可助孕 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「有了沒?」久婚不孕的夫妻們過年團圓最怕親友的關心，隨著生活步調越來越快速，生活壓力大，飲食不正常，以及晚婚的趨勢，面臨不孕問題的夫妻越來越多，許多人會尋求婦產科進行人工生殖，嘉義基督教醫院中醫目前有專案給付助孕及保胎的中醫療程，可以配合中醫一起做體質調理，讓好孕更快速的到來。

▲嘉基中醫部謝明穎醫師。（圖／嘉義基督教醫院提供）



嘉基中醫部謝明穎醫師表示，在助孕方面，若求診助孕者的年紀若已超過34歲，或有嚴重的經痛，通常會建議先至婦產科進行檢查，確定是否有子宮內膜異位症、子宮肌瘤或輸卵管阻塞，透過婦產科即時的處理，不會浪費太多時間。另外，也會建議男性進行精液方面的檢查，夫妻共同努力找出不孕原因。



謝明穎指出，《濟陰綱目》裡提到求子必知氤氳之時，所以中醫師進行助孕體質調理會評估患者的基礎體溫以及體質狀況，透過量基礎體溫、月經周期等資料找出最適合同房的時間。若基礎體溫沒有高溫期或高溫期不夠長，中醫師也可由此推斷患者或許沒有排卵或黃體功能不足，進而透過滋腎陰、補腎陽的中藥來進行月經週期的調整；多囊卵巢的問題則會使用去濕化痰的中藥，也可合併運用針灸來改善子宮及卵巢的功能，來達到促進排卵、改善骨盆腔循環的作用。

謝明穎也說，中醫保胎專案計畫方面，若是屬於自然受孕但有先兆流產或易流產體質的準媽媽也可以至中醫門診進行保胎；進行人工生殖而懷孕的準媽媽們，只要在20週內也都是可以配合中醫一起進行體質調理，來穩定內膜狀態，使胚胎能夠在良好的子宮環境內著床並成長。不論是助孕還是保胎，只要是有不孕困擾的夫妻們，都可以到中醫門診進行諮詢，配合現行健保孕產專案計畫，讓不孕的夫妻，好孕早日到來。