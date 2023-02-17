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醫呼籲飲食管理與減重　成功治癒胃食道逆流「火燒心」　

▲▼ 治癒胃食道逆流「火燒心」同步減重11公斤 嘉基助擺脫藥物依賴 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 治癒胃食道逆流「火燒心」， 嘉基張力仁醫師助擺脫藥物依賴 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

57歲鍾姓民眾，體重69公斤BMI為28，因工作關係經常應酬，大魚大肉不忌口，嗜吃甜食，多年前就有胸悶食道灼熱徵狀，躺著會呼吸困難，無法睡覺，受不了才趕緊就醫，經醫師診斷罹患胃食道逆流。嘉義基督教醫院減重中心團隊胃腸肝膽科醫師張力仁指出，飲食不正常、壓力大，加上體重過重會造成腹腔壓力過大，胃無法順利消化食物，就會提高發生胃食道逆流的機率。

衛福部統計在台灣約有25%的人，也就是每4人就有1人罹患胃食道逆流，年齡為50～59歲好發居多，且性別比約為女性2:1大於男性，雖然不會致命，但嚴重時會影響生活品質，若忽視則會提高罹癌的風險。

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▲▼ 治癒胃食道逆流「火燒心」同步減重11公斤 嘉基助擺脫藥物依賴 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 嘉義基督教醫院張力仁醫師協助治癒民眾胃食道逆流，也讓民眾同步減重11公斤，成功擺脫藥物依賴 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

張力仁醫師指出，肥胖是罹患胃食道逆流的因素之一，因為腹部的脂肪會擠壓胃的空間，食物進到胃，消化速度慢，胃酸逆流到食道，造成胃食道逆流，也易造成食道發炎。由於鍾女士當時體重為69公斤，屬於過重，胃食道逆流五年，長期須使用胃藥壓制胃酸，來抑制食道逆流症狀。來本院求診，經胃鏡檢查發現胃食道交口鬆弛狀況，因此希望透過內視鏡手術緊縮胃食道交口，期能擺脫藥物依賴。。

張力仁說，依照美國與歐洲食道逆流指引建議，與患者討論，先進行飲食管理與減重。因患者十分配合，同時有相當的自律，體重慢慢減到58公斤，BMI也降到正常的23.5，食道逆流症狀完全改善，完全不需要使用藥物，不僅生活品質變好，體重同時減輕11公斤，身形也變得更輕盈。

張力仁醫師強調，體重過重的食道逆流患者，除了檢查之外，最重要的是減重以及飲食管理。目前患者在飲食管理概念的提升以及減重藥物的進步下，內科減重的成功率大幅上升。雖使用內視鏡治療食道逆流雖為近年來治療的選擇，但應以飲食管理以及減重作為第一線的治療。同時，西化的飲食以及肥胖的盛行讓近年來食道逆流的患者逐年上升，養成良好的生活習慣以及維持健康的飲食，才是預防和根治食道逆流的不二法門。

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