　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市1200萬才有房貸補貼　立委批「懲罰結婚族群」

▲▼立法院聯席委員會今天上午繼續審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院聯席委員會今天上午繼續審查「疫後特別預算案」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部推出房貸補貼方案，不過朝野立委質疑申請條件不公平、是懲罰結婚族群，紛紛提案凍結相關預算。對此，內政部政務次長花敬群8日表示，台北市符合條件者將近3成、新北市約49％、其他縣市平均約3分之2，內政部曾思考是否將台北市條件拉高至總價1800萬元，但因擔憂歧視問題，故仍設定該標準。

立法院聯席委員會今天上午繼續審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中內政部編列165億元，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案所需經費，支持名下僅持有1戶、2月28日以前之既有貸款戶、2021年家戶所得合計120萬元以內、原始核貸金額台北市850萬元（房屋總價約1200萬）以下，其他縣市700萬元（房屋總價約1000萬）以下。

不過，國民黨立委賴士葆會中質疑，標準訂於台北市850萬元明顯太低，台北市房價一坪平均56萬多，總價1200萬約僅20坪，等於懲罰結婚族群、修理雙北市民，20坪若結婚、有小孩怎麼住得夠？他提案要求，應將雙北貸款戶原始核貸金額放寬至1200萬元（房屋總價約1700萬），並設定排富條款，排除有錢人家的小孩子。

此外，民進黨立委賴品妤也提案指出，雙北的物價及房價相對其他非雙北區域高出數倍，配偶年薪超過120萬，卻因高物價經濟壓力不比年所得低於120萬的家庭低，該門檻恐使小家庭無法申請房貸補貼，提案凍結5％預算。

對此，花敬群表示，政策思考設定的對象，是在所有已經買房子的國人當中，針對「比較壓力大」的族群，申請條件匡列出來的對象，就是所得沒有那麼高，但仍然勉強買一戶自用、品質不是非常高、剛好夠住的房子，這群人過去3年面對疫情繳房貸很辛苦，是用這個角度來設計，給予該族群支持。

花敬群說明，2013年以後，台北市房屋總價低於1200萬的約佔29.4％，意思就是，將近3成台北市的房子符合這個標準，新北市約49%，其他縣市平均下來大約是3分之2，實際上，內政部也曾思考是否將台北市的條件拉高到總價1800萬，但因恐有「縣市歧視」的問題，為了達到均衡，才設定該標準。後經委員會討論，決議凍結內政部預算1000萬，於3個月內提書面報告後始得動支。

此外，花敬群會前受訪強調，大家的疑慮是在領取房貸補貼資格的部分，案子本身沒有太大爭議，因此，會將訂定資格的背景跟大家說明清楚。他說，該政策是針對所得較低的購屋族群給予新台幣3萬元支持，純粹給人民支持，不是持續性政策，也不會是未來長期政策的制式結構，「基於購屋人繳貸款的人過去3年疫情很辛苦，想要給他們溫暖。」

ET快訊
北市警爆劈腿高中女「拍愛愛片」！　開公務車出遊慘了
男友出軌「演藝圈男星」連劈3男1女！　女星：太衝擊
養豬場捕獲「24歲校花級女工」！　超仙正面全場嗨
LIVE／中華隊戰巴拿馬他最關鍵！經典賽賠率揭曉　黑道香豔春
館長吃播自家220元便當！　「抵兩餐」份量曝
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

遭「馬祖缺肉」拍攝者打臉？　趙少康PO圖自清：一輩子沒亂掰過

沈富雄預言柯文哲民調將「一路下滑」　最低恐剩12％

馬祖爆料老兵為何喊沒授權？　趙少康曝深夜通話內容

不滿日媒指控、林昶佐提案調查退伍軍人　應曉薇怒嗆：惹到我了！

林明溱敗選侯友宜淪「戰犯」？　趙少康緩頰：選舉還是要看本人

黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

遭「馬祖缺肉」拍攝者打臉？　趙少康PO圖自清：一輩子沒亂掰過

沈富雄預言柯文哲民調將「一路下滑」　最低恐剩12％

馬祖爆料老兵為何喊沒授權？　趙少康曝深夜通話內容

不滿日媒指控、林昶佐提案調查退伍軍人　應曉薇怒嗆：惹到我了！

林明溱敗選侯友宜淪「戰犯」？　趙少康緩頰：選舉還是要看本人

黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

「真的好想贏韓國」10週年了！　徐展元揭心聲：往好的方向改變

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

小阿金廚房搗亂　媽開大絕反制「關進空中監獄」露出哀怨狗頭

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

離婚想討前妻財產...「冒牌大律師」只寫狀紙不開庭　男被坑65萬

親和力致勝　女性從事2產業月薪比男性高萬元↑

獨／北市動物園新任園長是她　教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

政治熱門新聞

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康回應

換護照排爆！外交部增第二收件場所

WBC節目單「印國旗」遭禁　陳建仁回應了

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

踢爆馬祖阿兵哥斷炊！拍攝者接到「軍方關切電話」

普發6千近了！　財政部曝規劃：總統公告「一週後發放」

藍委轟《全動法》修法違規 國防部：未違反

王建煊以無黨籍參戰2024！拋「和平統一救台灣」　拒抱美國大腿

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

換護照人潮塞爆　領務局：將啟用第二場所

「中華民國很有錢啊！」　藍委籲政院查遺贈稅：至少一兆以上

新黨無推薦總統候選人資格！　他曝王建煊要參選「只有一途徑」

黑豹登場！助阿巴西取得本土身份　莊瑞雄：期待他在國際賽大放異彩

更多熱門

相關新聞

疫後特別預算500億挹注台電　在野齊反對

疫後特別預算500億挹注台電　在野齊反對

立法院聯席委員會8日上午繼續審查攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，朝野立委共提出327案，其中，針對經濟部編列新台幣500億元預算挹注台電公司，國民黨、民眾黨、時代力量立委均提案反對，如國民黨立委林為洲主張全數減列；另對行政院編13.5億元預備金部分，也被多名在野黨立委質疑恐淪「小金庫」，提案要求全數刪減。

美軍在台預置武器彈藥庫？　賴士葆批邱國正：邏輯有誤、危言聳聽

美軍在台預置武器彈藥庫？　賴士葆批邱國正：邏輯有誤、危言聳聽

租屋補助納「偏遠地區有房者」？　陳建仁：相當不錯

租屋補助納「偏遠地區有房者」？　陳建仁：相當不錯

邱國正：若陸方步步進逼　「適當反應」是本分工作

邱國正：若陸方步步進逼　「適當反應」是本分工作

普發現金新生兒也能領　綠委盼今年出生全納入

普發現金新生兒也能領　綠委盼今年出生全納入

關鍵字：

內政部立法院賴士葆

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

小薰、鄭人碩爆情變！

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面