北市1200萬才有房貸補貼　立委批「懲罰結婚族群」

▲立法院聯席委員會今天上午繼續審查「疫後特別預算案」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部推出房貸補貼方案，不過朝野立委質疑申請條件不公平、是懲罰結婚族群，紛紛提案凍結相關預算。對此，內政部政務次長花敬群8日表示，台北市符合條件者將近3成、新北市約49％、其他縣市平均約3分之2，內政部曾思考是否將台北市條件拉高至總價1800萬元，但因擔憂歧視問題，故仍設定該標準。

立法院聯席委員會今天上午繼續審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中內政部編列165億元，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案所需經費，支持名下僅持有1戶、2月28日以前之既有貸款戶、2021年家戶所得合計120萬元以內、原始核貸金額台北市850萬元（房屋總價約1200萬）以下，其他縣市700萬元（房屋總價約1000萬）以下。

不過，國民黨立委賴士葆會中質疑，標準訂於台北市850萬元明顯太低，台北市房價一坪平均56萬多，總價1200萬約僅20坪，等於懲罰結婚族群、修理雙北市民，20坪若結婚、有小孩怎麼住得夠？他提案要求，應將雙北貸款戶原始核貸金額放寬至1200萬元（房屋總價約1700萬），並設定排富條款，排除有錢人家的小孩子。

此外，民進黨立委賴品妤也提案指出，雙北的物價及房價相對其他非雙北區域高出數倍，配偶年薪超過120萬，卻因高物價經濟壓力不比年所得低於120萬的家庭低，該門檻恐使小家庭無法申請房貸補貼，提案凍結5％預算。

對此，花敬群表示，政策思考設定的對象，是在所有已經買房子的國人當中，針對「比較壓力大」的族群，申請條件匡列出來的對象，就是所得沒有那麼高，但仍然勉強買一戶自用、品質不是非常高、剛好夠住的房子，這群人過去3年面對疫情繳房貸很辛苦，是用這個角度來設計，給予該族群支持。

花敬群說明，2013年以後，台北市房屋總價低於1200萬的約佔29.4％，意思就是，將近3成台北市的房子符合這個標準，新北市約49%，其他縣市平均下來大約是3分之2，實際上，內政部也曾思考是否將台北市的條件拉高到總價1800萬，但因恐有「縣市歧視」的問題，為了達到均衡，才設定該標準。後經委員會討論，決議凍結內政部預算1000萬，於3個月內提書面報告後始得動支。

此外，花敬群會前受訪強調，大家的疑慮是在領取房貸補貼資格的部分，案子本身沒有太大爭議，因此，會將訂定資格的背景跟大家說明清楚。他說，該政策是針對所得較低的購屋族群給予新台幣3萬元支持，純粹給人民支持，不是持續性政策，也不會是未來長期政策的制式結構，「基於購屋人繳貸款的人過去3年疫情很辛苦，想要給他們溫暖。」