苗博雅選大安立委「不逃避」　謝佩芬：我隨時可以上戰場

▲民進黨國際部主任謝佩芬表態願參選大安區立委。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市大安區立委選戰即將開打，名嘴周玉蔻近日提出，民進黨應該禮讓社民黨台北市議員苗博雅，苗博雅對此稱「若是唯一能打敗國民黨的人，不會逃避」。有意再度爭取立委提名的民進黨國際部主任謝佩芬8日受訪說，自己隨時可以上戰場，非常期待苗博雅「議員」強力監督台北市長蔣萬安，強調最後人選要由選民來決定。

回顧2020年立委選舉，謝佩芬以「哈佛女孩」之姿代表民進黨參選台北市大安區立委，以7.5萬票、得票率42.32％惜敗當時尋求連任的國民黨林奕華的9.3萬票、得票率52.41％。由於2020年得票率並未超過艱困選區42.5％門檻，依照民進黨內規，該選區2024年估將採徵召模式處理。

謝佩芬今天下午在民進黨中常會前接受媒體聯訪說，自從上一次選完以後，她就持續的在耕耘大安區，這次立委選舉是非常關鍵的一戰，一定要推出最強的人選，苗博雅是台北市議會裡面非常有戰力的戰將，相信很多選民跟自己一樣，都是非常期待苗博雅「議員」強力監督蔣萬安。

謝佩芬說，「我當然是已經準備好了，因為過去這4年來的耕耘，已經準備好了」，如果黨有需要，可以隨時上戰場；至於苗博雅主張以科學方式組成「非藍聯盟」？謝說，最後的人選需要交由選民來決定，不可否認地，這場選舉是非常重要的一戰，她自己是有信心，「我是可以對戰國民黨的，是有機會的」。