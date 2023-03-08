快訊／疫情再降9%！本土+10876、增40死　羅一鈞：越來越有機會鬆綁

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增10876例本土病例及184例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。較上周三降9.3%，指揮中心發言人羅一鈞表示，疫情還是呈現下降的趨勢，未來兩周沒有特殊變化，病例應該都在1萬例上下，對於進一步防疫鬆綁越來越有機會。

指揮中心今日也公布新的醫療人員個人防護措施調整，羅一鈞說明，現行診察輕症患者也要佩戴N95口罩和穿防水隔離衣，因應疾病嚴重程度逐漸下降，決定下修個人防護措施規格。一般問診，沒有碰觸病人，只要戴醫用或外科口罩就可以，量血壓、體溫等碰觸身體行為，則可以選擇使用手套或者確實執行手部衛生進行，沒有要求穿防水隔離衣。羅一鈞表示，相關措施即日起適用，一般醫療照護輕症確診者逐步回歸常態化。

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指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲3/8最新疫情統計。（圖／指揮中心提供）