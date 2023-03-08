老婆跟公公私奔！　綠帽男氣得報警：快逮捕我爸爸

▲一名男子向警方投訴，父親勾引妻子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印度一名男子長時間在外出差，沒想到最近回家發現妻子拋下6個月小孩與人私奔，而小王竟然是自己的父親，讓他相當氣憤，於是向警方投訴此事，目前警方正積極協尋兩人。

根據《India.com》報導指出，這起事件發生於印度拉賈斯坦邦，苦主帕萬（Pawan Vairagi）長年在外地工作，並不會時常回家。但沒想到最近回家時，意外地發現自己的妻子竟然拋下6個月的女兒不顧，自己就跟小王私奔了。而小王也不是別人，正是自己的父親拉梅什（Ramesh Vairagi）。而且兩人在離家時，還竊取了帕萬名下2輛汽車。

帕萬認為，妻子有可能是被從事非法工作的父親誘拐。雖然事發第一時間，帕萬已經向警方報案，但他認為警方沒有認真的對待此案件，但當地警方表示，目前已經有對這對私奔男女進行調查。

報導中也指出，帕萬的事情並不是十分罕見，過去拉賈斯坦邦就曾發生類似的事情，之前就有一位40歲的岳母，因為愛上自己的女婿，所以與女婿聯手灌醉岳父後，兩人就這樣私奔消失無影。

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