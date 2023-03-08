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23歲罕病女「身高110公分」！長相稚氣像小孩...男友遭轟病態

▲▼ 。（圖／）

▲患罕病的雷依（中），23歲了身高只有110公分。（圖／翻攝thereal_shaunarae99 IG，下同）

圖文／CTWANT

美國女子雷依（Shauna Rae）因為罹患罕病，23歲的她身高只有110公分，像活在8歲小孩的體內，而26歲的男子斯威加特（Dan Swygart）經由實境節目跟她開始交往約會，被貼上了病態標籤，近期他透露最新感情狀況，分手後他們仍是好朋友。

《每日郵報》報導，斯威加特在TLC真人秀節目《我是雷依》和雷依進行一系列約會，他在去年12月遭受網友抨擊，認為這對情侶很奇怪，因為雷依孩子氣的外表，看了令人不安，許多網友紛紛留言「我看了很不舒服」、「她今年23歲，但她看起來和說話都像一個8歲孩子」、「如果男人把她視為女人，不是撒謊就是有病」、「父母應該當心」。

▲▼ 。（圖／）

▲斯威加特和雷依交往，被貼上病態標籤。

據了解，身高110公分，體重22公斤的雷依，起初在社群上認識斯威加特，經過聊天了解後，斯威加特決定飛到紐約長島，親自見她一面。不久後，斯威加特宣布2人的決定，他們更適合做朋友而不是浪漫的伴侶。在節目首播後的3個月，斯威加特在IG發文說，每當他滑臉書或YouTube，看的都是他跟雷依的影片，「我和肖娜仍然是好朋友，彼此互相了解。」

▲▼ 。（圖／）

▲雷依（右）跟男友斯威加特分手後仍是朋友。

雷依曾在節目中說，她跟斯威加特有很多相同點，2人在水族館度過了一天，妹妹也有加入約會，而他還到家裡做壽司卷，「實際上，我並沒有真正考慮過我們是否處於戀愛關係中，以及那會是什麼樣子。」對此，斯威加特回應，酸民們的言論讓他作嘔，「她從小就患上了癌症，她總是覺得自己與眾不同，並受到社會的不同對待。你怎麼敢剝奪她與他人建立聯繫、友誼和關係的權利？」

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