62歲阿嬤嫁26歲鮮肉尪　找代孕拚「愛的結晶」！認：生不出來了

▲兩人已經開始找代理孕母，並討論代孕事宜。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州的一對「嬤孫戀」夫妻自婚前就因為37歲的年齡差引發網友熱議，兩人婚後也持續在抖音與色情社群平台OnlyFans上開設帳號，分享夫妻日常。儘管62歲的女方已經擁有7名子女，但仍不放棄跟鮮肉丈夫一起孕育新生命的夢想。兩人近日也考慮要透過代孕或是領養，迎接愛的結晶，甚至已經和3名代理孕母候選人面談。

根據《太陽報》報導，25歲的古蘭（Quran McCain）15歲在速食店打工時，認識62歲的店長母親謝利爾（Cheryl McGregor）。6年後兩人再度重逢，瞬間墜入愛河，發展成戀人關係。儘管相差37歲，但是謝利爾仍一再強調兩人的性生活「非常和諧」，甚至在各大社群平台創建帳號，分享感情生活。

謝利爾與古蘭不畏年齡差距，2021年正式步入禮堂，結為連理，然而古蘭甚至比謝利爾最小的孩子還要年輕，因此謝利爾的孩子們並不贊成這段婚姻，並認為古蘭只是在利用媽媽。兩人婚後也有共識要孕育愛的結晶，只是礙於女方的年紀，只能尋求他法。

謝利爾與前夫生下7個孩子，但仍然想要和古蘭生下第8個孩子。面對質疑聲浪，謝利爾也公開回應。她直言，「那些人因為我的年齡認為我不能照顧孩子，但我的精力比現在這些在育兒的孩子們還充沛，這不是個問題。」但她同時也承認自己無法生育，因此兩夫妻考慮要透過代孕或是收養的方式。謝利爾坦言，「我們已經和3位代理孕母候選人聊過了。」

古蘭曾經表示，比起收養，他們更希望可以代孕，但是後來看到越來越多的法律糾紛，也讓他們感到害怕，所以仍在持續尋找一個好的代理孕母，最好可以簽署一份合約，保證在孩子出生後不會再有任何牽扯。古蘭也提到，如果選擇收養，他們會選擇一個混血兒，因為古蘭是非裔，而謝利爾是美裔，這樣孩子才會認為他們兩人是真正的父母。