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普發6000「新生兒」也能領　劉世芳盼今年12月底出生全納入

▲▼財政委員會 發現金特別預算 委員會質詢 潘文忠 莊翠雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長莊翠雲前往立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會6日審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，民進黨立委劉世芳關注，是否能將今年12月底前出生的新生兒都納入全民普發新台幣6000元的範疇，估增加金額幅度約在10億元以內，盼財政部等相關部會考量。國發會主委龔明鑫允諾稱是。

財政部日前說明，6000元普發現金政策上路後，依據目前規劃，民眾至少半年內可以領取，另外，這段期間出生的新生兒，也有資格領取，假設4月1日開始發放，4月到9月底出生新生兒，也可以領取，9月底出生新生兒，考量行政作業，領取現金期限可以再延1個月。

劉世芳今天質詢時詢問，可以領普發現金6000元的「新生兒」定義是什麼時間？她說，推估明年新生兒人數約14至15萬人之間，發現金約需要8億多元，意即多了半年是多4億多元，假設4月1日開始發放，等於11月前出生的都可領，為什麼不要再多延1至2個月，使其與預算年度的截止日12月底一樣？

財政部長莊翠雲解釋，發放時間是6個月，在6個月內出生的新生兒可以領，是為了讓父母可以去領出生證明，所以多1個月的領取現金期限；龔明鑫則說，「我們再考量看看」。

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