美軍在台預置武器彈藥庫？　賴士葆批邱國正：邏輯有誤、危言聳聽

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

美國總統拜登日前簽署2023財年國防授權法案（National Defense Authorization Act,NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並將在台灣預置武器彈藥。國民黨立委賴士葆7日表示，國防部長邱國正要大家不要危言聳聽，這話邏輯有誤，因為危言聳聽的是他。

賴士葆透露，他在社區經常處理變電箱位置被民眾陳抗，即便大家都知道這是供電的需要，有絕對的正當性，惟就是被視為嫌惡設施，大家避之唯恐不及，甚至有的變電箱設置經過20多次的協調會勘都無法解決，台電再怎麼說明它的安全無虞也無法袪除民眾心中的障礙或是陰影。

「如今台灣要變成美國的儲備彈藥庫，為將來戰爭爆發加速補給軍火，民眾會覺得稀鬆平常嗎？」賴士葆認為，若戰場在自家門口，其結果就是台灣人民死傷無數，眼前俄烏戰爭就是最好的例子。蔡政府一直在積極備戰而非避戰，邱國正說中共也在等待師出有名發動攻擊，兩岸就要打起來了，蔡政府儼然窮兵黷武的形象，要把全民推向戰場。

賴士葆也批評，《全動法》才剛引發外界疑義而宣告暫緩，如今又要研議「台灣變成美國的軍火庫」，民眾不會愚昧到認為凡是與美國有關的都是美好的，這些軍備彈藥是預備打仗之用。

賴士葆指出，《紐約時報》去年報導美方正加緊將台灣打造成龐大軍火庫，雖然當時被認為是傳言，但現在卻證實了這不是危言聳聽，而是正在研議的事情；因此，他認為「邱國正要大家不要危言聳聽，這話邏輯有誤，因為危言聳聽的是他。」