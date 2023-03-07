立委盼租屋補助納「偏遠地區有房者」　陳建仁：相當不錯

▲行政院長陳建仁今天正面肯定立委主張 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近年房價高漲引發民怨，民眾黨立委邱臣遠7日質詢時要求，內政部針對租金補貼政策，應該納入65個偏遠地區（指人口密度低於全國平均密度5分之1的鄉鎮），但長期居住在都會地區的受薪階級、租屋家庭。對此，行政院長陳建仁正面回應說，這個方案相當不錯；內政部長林右昌則說，現在已經將適用對象放寬到學生族群。

立法院今天繼續邀請陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

邱臣遠今天質詢時指出，青年買不起房，2013年購屋主力是30歲到39歲，2019年遞延到35歲到30歲，2022年第一季已經遞延到50歲以上，代表現在「首購族」年紀已經退到約35歲到40歲之間，相較10年前差了一個世代。

邱臣遠詢問，陳建仁是否知道現在貸款的年限是多少？陳建仁說，大概約20年到30年之間；邱臣遠糾正說，現在最高貸到40年，請問若40歲第一次買房，貸款40年，要還到幾歲？陳建仁說，80歲；邱臣遠批評，「合理嗎？」現在重點是不合理的高房價，這是最大的問題，這次內政部房貸補助只有一次性，說真的就是選舉買票。

對此，林右昌說，委員都講到重點了，目前《平均地權條例》已經產生政策上的效果，包括預售屋成交量大幅縮減，價格也在修正當中，擴大辦理租屋補貼300億元是另外一塊，政策面向是多元的。

邱臣遠要求，擴大租金補貼符合資格的只有27.7萬戶，達成率僅55％，多數民眾仍然看得到吃不到，內政部應該放寬申請的標準，針對房屋位在65個偏遠地區，但長期居住在都會地區的受薪階級、租屋家庭，也能納入補貼對象，請問陳建仁是否認同？陳建仁說，這個方案相當不錯；林右昌回應，該達成率數字是去年的，今年已經放寬範圍至學生，希望提升執行率。

此外，針對內政部評估在雙北推出低價「長期使用權住宅」，讓租得起、買不起的民眾，可以相對較低價格向政府購買長期房屋使用權，邱臣遠詢問該政策是否有時間表？林右昌說，最重要的還是社會住宅的量，現在社會住宅的量還有限；邱臣遠追問，是否考慮納入公有閒置空間，例如學校等活化？林右昌說，學校教室是完全不適合，且學校宿舍的部分現在應該是不多。