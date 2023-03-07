邱國正：若陸方步步進逼　「適當反應」是本分工作

▲國防部長邱國正今天前往立法院院會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國防部長邱國正6日稱，共軍今年可能突入24海里，接近12海里，而不管是什麼航空實體，只要在界內就會射擊等語，引發討論。邱國正7日於立法院備詢時重申，我方一再退讓，對方卻步步進逼的話，應該作出適當反應，這是應該要有的本分工作。

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

邱國正昨天在立法院外交及國防委員會備詢時稱，共軍今年的動作會比去年更加嚴重，可能會突入24海里，接近12海里，為避免讓對方「師出有名」，國軍會很節制，不發起第一擊，不過，不管是什麼航空實體，只要在界內就會射擊，只要到領空、領海，就算到模糊地帶也要有些作為。民眾黨立委邱臣遠今天質詢時再度關切此事，要求邱國正說明立場。

邱國正回應，他昨天的表達沒有挑釁意味，國軍隨時都在備戰、應戰，「我也要特別表達，我是軍人出身，但我並不主張要作戰」，面對兩岸狀況，我方一再退讓，對方卻步步進逼的話，應該作出適當反應，這是應該要有的本分工作。

邱臣遠批評，國防部近期面對多事之秋，包括《全民防衛動員準備法》修法引發社會反彈、馬防部斷糧、《日本經濟新聞》提出有辱我國國軍的報導，但卻沒看到三軍統帥、總統蔡英文出來說明，是否因與國防部溝通有落差？邱國正有沒有跟總統表達，希望她出來講話？

邱國正說，每次的狀況都有跟總統報告，總統完全支持國軍目前的作法，至於總統要不要出來講話，不是自己能夠決定的；總統有特別指示，對於媒體等各方面一定要表達嚴正抗議，現在外交部有幫忙處理這一塊。