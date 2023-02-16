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他打開Netflix驚見「韓劇霸榜」！　網揭勝出關鍵：直接打爆亞洲

▲▼《黑暗榮耀》第二季3／10上線　宋慧喬眼眶含淚、靈堂照搶先劇透。（圖／Netflix提供）

▲韓劇深受許多人喜愛。（圖／Netflix提供）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人喜歡下班後追個劇，放鬆一下緊繃的日常生活。但一名網友表示，最近打開Netflix發現排行榜上面，前10名幾乎都是韓劇，偶爾才會看到台劇或日劇在上面冒出頭，好奇為何會有這樣的情況。不少人看到後就分析韓劇的優點，「韓劇真的好看，各種類型都有」，也有人指出，「台劇永遠只會高富帥」。

原PO在PTT發文表示，近來打開Netflix發現台灣的排行榜上面，前10名有7、8部都是韓劇，剩下的大概是美劇和陸劇各占一個名額，日劇或台劇要久久才會出現一次，反倒是電影分類比較平衡一點。他好奇為什麼會有這種差異，「Netflix怎麼影集都被韓劇霸榜了？」

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▲Netflix服務範圍超過130個國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友發現韓劇在Netflix上霸榜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光後隨即引發眾人討論，不少人點出韓劇的優勢，「亞洲劇最強目前就是韓劇吧」、「韓劇真的好看，各種類型都有」、「韓劇就強啊，又多又好看」、「網飛各國都有投資，最後就韓劇勝出」、「韓劇的運鏡剪接劇情都屌打台劇」、「韓國從以前就很強，光是完善的培訓制度，韓國演藝圈是要怎麼輸？」「韓劇直接打爆亞洲了，歐美劇最近也很膩」、「日劇演技差、美劇政治正確、韓劇題材多又敢拍」。

也有人分析台劇的問題，「台劇除了品質爛之外，產量少也是問題啊」、「台劇連演員都只剩那幾個」、「台劇只會高富帥那招」、「網飛有投資過台劇好嗎？通通慘賠，有夠慘」、「編劇、導演差太多，平平都是有贊助，好不好看、受不受歡迎高下立判，別再靠腰啥市場小、資金少，演員演得好不好，不就是要看導演判斷嗎？台灣的編劇、導演真的不行，偶有嘉作而已」、「台劇那口條跟念搞一樣」、「台劇的造型跟定裝真的...不敢恭維」。

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