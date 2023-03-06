關山工商原住民舞蹈團舞藝超群　獲全國特優

▲關山工商參加全國學生舞蹈比賽，獲全國特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山工商原住民舞蹈團去年參加台東縣賽，榮獲台東縣賽丙組舞蹈冠軍，今年代表台東縣參加全國學生舞蹈比賽。以丙組級別，在四組強勁隊伍中勝出，榮獲「全國特優」亮麗成績。

關山工商原住民舞蹈團自108年起，己連續3年以甲組拿下全國特優第一。今年首次以丙組參賽，表演的戲碼為「舞動乾坤-(黎明的曙光)」，舞蹈中呈現的意義，是指族人深怕祖先所傳承的文化祭儀會散佚，因此不斷祈求上天，停止紛爭，讓珍貴的文化祭儀能夠延續。族人的祈求感動了上天，部落回到美好日常，大家同心齊力守護家園，敬天謝地慶豐收。儘管參賽隊員人數減少，但舞蹈編碼上再上層樓，學生們透過反覆練習，提升身體素質，更培養出絕佳團隊默契。並以堅強的意志力，實踐拿下全國特優的夢想，再創佳績。

帶隊組長陳鈺欣說，比賽當天氣候寒冷，同學們僅穿著單薄的傳統服飾，在寒風刺骨中排練，且有位女同學因演出時情緒亢奮，在表演時已有過度換氣的狀況，但因敬業精神，咬牙堅持到表演結束，直到完賽後無法行走才被同儕扛下台，讚嘆「原舞隊的精神令人感佩」。

關山工商校長王怡婷表示，關山工商為原住民重點學校，透過原住民舞蹈，不僅是對原民文化的宣揚，更是永續傳承的表現。期盼學生們在練習舞蹈的過程中，認同自我，未來有機會成為能歌善舞的藝術表演者。