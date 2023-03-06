台東市幼每年虧百萬…財政負擔大擬停招！家長連署要求續辦

▲台東市立幼兒園。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

（中央社記者李先鳳台東縣6日電）台東市立幼兒園每年虧損數百萬元，且公所沒有相關編制可以增聘教保員，因此決議停招；幼兒園家長發起連署要求繼續招生，市代會決加開臨時會重新討論，再做最後決議。

台東市立幼兒園上午家長送孩子入園，門口擺了攤位並張貼「好公幼不能停」的標語，發起人高媽媽認為市立幼兒園經營成效不錯，也是目前唯一下午5時30分才下課的幼兒園，對雙薪家庭相當友善，停招影響幼兒的教育機會和公共資源的利用，會帶來負面影響。

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成立近30年的台東市立幼兒園目前約有16名工作人員，近百名學童，每年學費收入不足以支應人事費用，公所每年須提撥新台幣700萬元預算補貼市幼。

去年市代會有市民代表提出幼教法第62條規定，招收5歲以上的幼兒園要在2025年前每班須配置至少一名有教師資格的教保員，但公所無相關編制及管理能力，財政負擔更大，因此市代會決議市幼將陸續停收新生，直至現有幼兒畢業後就裁撤。

對此，台東市公所主秘溫忠仁接受媒體聯訪表示，面臨法規上困難及兼顧弱勢市民的照顧，市公所將在本月7至9日，在市代臨時會報告市立幼兒園現況，以及未來方向、法規因應、可行方案，讓代表們了解現況，再做是否經營最後決議。