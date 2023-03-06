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台東縣水環巡守隊志工招募　即日起至3月9日

▲水環境巡守隊招募志工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲水環境巡守隊招募志工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「徵的就是您」為廣邀更多人加入水環境巡守行列，守護台東縣水環境，台東縣環境保護局將於10日上午10點至12點在環保局3樓會議室舉辦「水環境巡守隊志工招募會議」，並可自即日起至3月9日下午5點前於網路線上報名(https://reurl.cc/OVkv99)。

台東縣政府表示，河川環繞我們的生活環境，水體水質維護是大家共同的責任與義務，為確保所有人都能享有乾淨衛生的水資源，及響應聯合國永續發展目標第6項「潔淨水資源」，歡迎更多民眾一同加入水環境巡守隊，共同維護水體環境，為環境保護盡一份心力。

環保局指出，自去年底發布水環境巡守隊志工招募新聞後，即獲得民眾熱烈詢問相關報名事宜，因此，環保局特別於今年召開志工招募會議，讓民眾更加瞭解水環境巡守隊，此次會議主要介紹臺東縣水環境巡守隊組織架構、入隊申請條件及水環境巡守隊日常工作項目等，並同時邀請現任水環境巡守隊隊長進行日常巡守作業及巡守隊經營之經驗分享，期望透過巡守隊隊長的分享，能讓有熱心、熱愛環境的民眾共同加入水環境巡守隊。

環保局進一步說明，水環境巡守隊成立近20年之久，目前隊員總人數180人(共計9隊)，民眾可以申請加入現有的隊伍，也可以自己號召一群熱愛這塊土地的夥伴，另外成立一支水環境巡守隊，只要符合入隊申請條件，隊員年齡18-75歲、隊員人數至少10人、檢附巡守地圖以及說明巡檢區域及頻率等，審核通過後即可加入。

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