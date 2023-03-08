日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起

▲搭機超過100毫升的液體得託運。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧和老婆去日本沖繩玩，要搭機回台時，忘了把價值日幣1.5萬元、約新台幣3400元的「三瓶精華水」託運，只好和戰利品含淚説掰掰。林氏璧直呼，「腦婆對不起，沒有好好把隨身行李檢查一遍是我的錯。」

林氏璧的老婆7日在「日本購物血拼中毒者」臉書粉專說，觀望這瓶精華水一段時間了，這次在沖繩專賣店竟然看到對折的超好價格，喜滋滋立刻入手，開心好久！

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林氏璧老婆表示，但陰錯陽差，這包戰利品默默躺在不該放的地方，等到出境安檢從隨身行李被取出時已經來不及了，排隊安檢等了4-50分鐘，託運櫃檯早已關櫃，只好含淚説掰掰，臨別留下這張曾經擁有的照片以茲紀念。

▼買了價值1.5萬日幣的三瓶精華水，忘記託運只好忍痛說再見。（圖／翻攝「日本購物血拼中毒者」臉書）

林氏璧老婆指出，旅行近20年不曾發生這樣的失誤，以後一定要親自確認隨身行李才行。林氏璧也在「日本自助旅遊中毒者」臉書發文，「腦婆對不起，沒有好好把隨身行李檢查一遍是我的錯。」

林氏璧提到，這價值1.5萬日幣的東西就這樣飛了，「忽然覺得前幾天，在那邊算刷卡滿3萬才有10%現金回饋的自己，活像個白癡一樣....如果這輩子可以活第二次（重啟人生），我其中一個任務一定要提醒自己，在2023年3月那趟3天2夜沖繩旅行要回台灣收行李的時候，不要只顧著把飲料拿到大行李，別忘了老婆的精華水。」

有網友留言，「太久沒出國了，上個月也把一罐可樂放隨身背包，本來要上演海關現場喝可樂，想想還是算了。」林氏璧回應，「只是可樂的話，眉頭都不會皺一下。」還有人說，「可以寄我家嗎」；林回，「沒時間了，當時離上機只剩5分鐘，我們排安檢就排了快1小時。」

根據機場規定，旅客身上或隨身行李內所攜帶的液體、膠狀及噴霧類物品容器，其體積不可超過100毫升，且均應裝於不超過1公升、可重複密封的透明塑膠袋內；超過100毫升者，則得放置託運行李內。

▼即日起至12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可事先存在手機，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（點圖可放大／Bic Camera提供）

