　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起

▲出國旅遊,桃園機場,行李,機場入境檢查。（圖／記者陳涵茵攝）

▲搭機超過100毫升的液體得託運。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧和老婆去日本沖繩玩，要搭機回台時，忘了把價值日幣1.5萬元、約新台幣3400元的「三瓶精華水」託運，只好和戰利品含淚説掰掰。林氏璧直呼，「腦婆對不起，沒有好好把隨身行李檢查一遍是我的錯。」

林氏璧的老婆7日在「日本購物血拼中毒者」臉書粉專說，觀望這瓶精華水一段時間了，這次在沖繩專賣店竟然看到對折的超好價格，喜滋滋立刻入手，開心好久！

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧老婆表示，但陰錯陽差，這包戰利品默默躺在不該放的地方，等到出境安檢從隨身行李被取出時已經來不及了，排隊安檢等了4-50分鐘，託運櫃檯早已關櫃，只好含淚説掰掰，臨別留下這張曾經擁有的照片以茲紀念。

▼買了價值1.5萬日幣的三瓶精華水，忘記託運只好忍痛說再見。（圖／翻攝「日本購物血拼中毒者」臉書）

（圖／翻攝「日本購物血拼中毒者」臉書）

林氏璧老婆指出，旅行近20年不曾發生這樣的失誤，以後一定要親自確認隨身行李才行。林氏璧也在「日本自助旅遊中毒者」臉書發文，「腦婆對不起，沒有好好把隨身行李檢查一遍是我的錯。」

林氏璧提到，這價值1.5萬日幣的東西就這樣飛了，「忽然覺得前幾天，在那邊算刷卡滿3萬才有10%現金回饋的自己，活像個白癡一樣....如果這輩子可以活第二次（重啟人生），我其中一個任務一定要提醒自己，在2023年3月那趟3天2夜沖繩旅行要回台灣收行李的時候，不要只顧著把飲料拿到大行李，別忘了老婆的精華水。」

有網友留言，「太久沒出國了，上個月也把一罐可樂放隨身背包，本來要上演海關現場喝可樂，想想還是算了。」林氏璧回應，「只是可樂的話，眉頭都不會皺一下。」還有人說，「可以寄我家嗎」；林回，「沒時間了，當時離上機只剩5分鐘，我們排安檢就排了快1小時。」

根據機場規定，旅客身上或隨身行李內所攜帶的液體、膠狀及噴霧類物品容器，其體積不可超過100毫升，且均應裝於不超過1公升、可重複密封的透明塑膠袋內；超過100毫升者，則得放置託運行李內。

▼即日起至12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可事先存在手機，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（點圖可放大／Bic Camera提供）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

ET快訊
情趣女神認了「7天做14次」榨乾叔叔級男友：懷孕就結婚
全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike
小薰、鄭人碩爆情變！　穩交4年「1問題卡關」
王建煊決定參選總統　坦言「台灣快要完蛋啦！」
日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起
今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自摸蛋蛋超硬！像「保齡球」恐睪丸癌　1情況都是水

冬衣別收！　1圖看「斷崖式降溫」

今早實況圖！　鄭明典畫紅圈：怎那麼集中？都不低調點

他吃到「平生最可怕包子」　一咬麵團抽出14公分塑膠膜

日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

6萬9住阿里山英迪格酒店「看鐵皮屋」　作家：東嫌西嫌無知自私

配偶沒繳國民年金「他被罰3000」！勞保局回應了

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

台中捷運藍線傳出入口直通「金錢豹」　市府回應了

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

海底撈吃飯偷把店員？！ 深情擊掌再驚喜十指緊扣

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

出口在眼前出不去！天兵女「三進三退」困停車場...防撞桿也斷了

自摸蛋蛋超硬！像「保齡球」恐睪丸癌　1情況都是水

冬衣別收！　1圖看「斷崖式降溫」

今早實況圖！　鄭明典畫紅圈：怎那麼集中？都不低調點

他吃到「平生最可怕包子」　一咬麵團抽出14公分塑膠膜

日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

6萬9住阿里山英迪格酒店「看鐵皮屋」　作家：東嫌西嫌無知自私

配偶沒繳國民年金「他被罰3000」！勞保局回應了

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

台中捷運藍線傳出入口直通「金錢豹」　市府回應了

台中建案凌晨火警！狂燒2層樓　濃煙竄天2小時才撲滅

自摸蛋蛋超硬！像「保齡球」恐睪丸癌　1情況都是水

傳曖昧陳零九…篠崎泫慘遭排擠！穩交男星「街邊再摟男歌手」情史起底

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

強硬回應台海！　秦剛：台灣關係處理不好，中美關係地動山搖

直擊《不熙娣》美女主播緊貼富商帶回家！親密互動全被拍　男方曾離婚

迪麗熱巴剛撇懷孕…左手無名指戴鑽戒！「飯拍照」瘋傳鐵粉挺：女孩子自由

陳零九分手10年女友「原因不單純」！認情緒潰堤：想出家　內幕曝光

小薰爆「重視伴侶是基督徒」！曾捲教會風波：鄭人碩不信主就不要嫁

陳零九被爆曖昧情害分手！　3女星同聲批「狐狸精」：做見不得人的事

曼赤肯貓「伸小短手抓蒸氣」　捧掌心舔一舔...吃了個寂寞

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」

台中捷運傳直通「金錢豹」　市府回應了

更多熱門

相關新聞

做苦工截斷手指！韓九旬嬤坐輪椅反屈辱賠償

做苦工截斷手指！韓九旬嬤坐輪椅反屈辱賠償

南韓外交部昨（6）日針對「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」大法院（最高法院）判決案公佈解方，表示將由政府部門成立基金會，並由南韓企業以「第三方」的立場自行籌措賠償金財源，日本企業從此擺脫賠償責任。消息一出，相關公民團體表示反對，高齡95歲的受害者梁錦德奶奶不惜坐輪椅上街抗議，表示自己寧可不拿這筆錢。

雙胞胎身高相差75公分　日本姐妹創金氏紀錄

雙胞胎身高相差75公分　日本姐妹創金氏紀錄

日本搭電車不用再戴口罩！　13日起開放

日本搭電車不用再戴口罩！　13日起開放

日本東京食品展開幕黃偉哲推薦台南美食

日本東京食品展開幕黃偉哲推薦台南美食

促進農業創價　徐榛蔚取經日本最大休閒露營區

促進農業創價　徐榛蔚取經日本最大休閒露營區

關鍵字：

林氏璧日本搭機日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

買房給兒子住！爸遇1狀況氣到要賣房

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面