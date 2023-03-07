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英國加入CPTPP腳步近了？　首相府：協商進度良好

▲▼「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國是第一個申請加入CPTPP的非創始經濟體，因此被視為指標案例。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員與英國的新一輪協商2月底在越南登場。首相府今天表示，上週協商「進度良好」，英方期待以符合本國利益及國內優先考量的條件加入CPTPP，並儘快完成協商。

英國首相府是在回應中央社詢問時作以上表示。

英國與歐盟2月底達成協議調整英國脫歐協定中的「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol），為解決雙邊貿易一大爭端打下基礎，英國加入CPTPP的進度是否將因此加速，備受關注。

「北愛爾蘭議定書」及其他與歐盟貿易相關規範將影響英國的CPTPP入會協議內容，且英國與CPTPP部分既有成員簽署的雙邊貿易協議已將英國與歐盟的貿易往來規範納入考量。

此外，英國原本揚言不惜片面變更議定書，這也讓部分成員擔憂英國是否將嚴守CPTPP高舉的高標準。

英國2021年2月1日正式申請加入CPTPP，迄今逾兩年。首相府一名發言人今年2月初回應中央社詢問表示，英國去年底確實「很接近」如原先預期的完成協商，可惜與部分經濟體的協商進度不如預期，希望2月底展開的又一輪協商將是最後一關。

CPTPP成員經濟體與英國2月22日透過視訊舉行部長級會議，隨後27日於越南富國島展開英國入會新一輪協商。

英國部分產業對加入CPTPP的條件有疑慮，特別是農畜、食品產業。部分既有成員經濟體的相關產業規模與法規勢必對英國本地業者構成挑戰，議題包括是否提供加拿大與紐、澳等級相當的農產品准入優惠，以及是否開放含激素牛肉進口。英國與紐西蘭和澳洲簽有自由貿易協議，與加拿大則無。

CPTPP目前有11個成員經濟體，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。

英國是第一個申請加入CPTPP的非創始經濟體，被視為指標案例，且在英國順利入會後，CPTPP才會接續處理其他經濟體的申請案。

中國和台灣2021年9月先後遞件申請加入CPTPP，彼此相隔不到一週。

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