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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

入伍塞車！役男怨嘆等不到兵單　邱國正：3萬多人滯徵今年可消化完

▲▼行政院院長陳建仁施政報告繼續質詢 國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近年因為疫情因素，國軍役男滯徵情況嚴重，許多役男苦等不到兵單、影響人生規劃，對此，國防部長邱國正7日回應，這兩年因為疫情緣故，因此形成滯徵、大概3萬多人，今年可以消化完，「如果有這種兵單，把名單給我，我會做很合理解釋。」

行政院長陳建仁7日率部會首長至立院備詢，國民黨立委羅明才質詢時詢問，台灣在招募軍人部分是否應該加強？邱國正表示，目前招募上確實有困難，第一是少子化、第二是外面社會較多元，對一件事情的不同認知。

羅明才追問是否怕打仗？邱國正指出，這不是怕不怕的問題，身為軍人職責所在一定要面對，要避免作戰，自己也是家長當然也會擔心，但如果身為軍人連自己的職責都不清楚，那坦白講，乾脆不要來當軍人，服役期間本來就會遇到一些狀況，如果無法克服還在那邊批評，那何必？

羅明才表示，最近接到很多陳情，很多役男苦等不到兵單、等到頭髮花白。邱國正解釋，如果有這種兵單，把名單給我，我會做很合理解釋，這兩年因為疫情緣故，因此形成滯徵、大概3萬多人，今年可以消化完。

陳建仁指出，因為疫情關係，徵兵部分確實有稍微阻滯，但國防部目前是處理得很好。

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