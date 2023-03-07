無人機資安議題受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

▲無人機資安議題受關注，台灣國際認證資安專家協會籲政府資安防護須兼顧產業發展。（圖／台灣國際認證資安專家協會提供）

記者游瓊華／台中報導

無人機資安聯合驗測實驗室日前舉行揭牌典禮，卻遇到無人機業者陳情，認為政府推動資安政策罔顧執行面困難度。對此，台灣國際認證資安專家協會表示，業者並非拒絕政府推動資安規範，而是建議政府在制定資安政策時，應納入資訊資產分類及風險評估等機制，兼顧資安防護與產業發展的平衡，考量更多規範的合理性及可行性。

協會指出，近幾年政府全力推動『資安即國安』政策，制定各產業適用的資安政策及規範以提升整體資安防護能量，相當符合國際作法。然而，在執行過程中，政府只注重資安措施的要求，忽略資安風險的評估及業者執行的困難度，導致類似陳情事件的發生，也消磨了業者對政府推動資安作為的信任感。

台灣國際認證資安專家協會指出，業者期望政府能就無人機處理的資訊機敏性，及無人機的飛行用途及場域等實際風險，納入資安規範的考量。環顧國際資安認證組織或協會如ISO或是(ISC)2的資安要求或管理原則，也相當重視由資訊分類及風險管理的角度，來檢視適合組織、資訊資產、系統開發、作業環境及資訊架構的資安控制措施。

台灣國際認證資安專家協會補充，政府推動政策時如能納入相關考量，以長遠的角度來看，也能逐步為符合特定目的用途的無人機種，訂定輔助業者通過認證的長遠規劃，實現國內無人機產業與國際接軌的願景。

台灣國際認證資安專家協會也呼籲政府，應將資訊資產分類與資安風險評估等機制，納入無人機相關資安規範與要求，讓業者能在做好資安防護的大前提下，盡可能減低負擔，以達成資安防護與活絡產業發展的雙贏目標。