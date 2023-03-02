連資安都做不好！　國民黨團轟唐鳳：賣麵線比較重要

▲國民黨團召開「唐鳳讓數位部成為數位笑話」記者會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（2）召開記者會表示，數位發展部去年8月成立，但政府部門、民間仍屢屢發生個資遭到竊取公開兜售事件，卻不見數發部長唐鳯有任何作為。國民黨團質疑，數發部每年200億元預算，卻連政府部門網路個資安全維護，以及企業資安都做不好，唯一讓國人有印象的只有麵線外送平台。所謂資安即是國安，難道在唐鳳部長眼裡，國家資安比不上賣麵線重要嗎？

總召曾銘宗表示，數發部設立之後，做了哪些事情？事實上數發部只會做「健檢」。大法官在111年8月12日做出「健保資料庫案」做出宣判，其中特別提到「個人資料保護法或其他相關法律....欠缺個人資料保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權之保障不足，有違憲之虞….相關機關自本判決宣示之日起3年內，制定或修正相關法律……。」

顯見，大法官都打臉蔡政府，國人資安保護欠缺周延。國民黨團要求蔡政府，強化資安防護措施，確保國家安全及個人資料基本權益。同時請政府督導各產業強化資安，確保產業及消費者權益。

書記長謝衣鳯表示，國民黨團最早追蹤、揭露國人2300萬筆戶政個資遭到外洩，在國外「Berach Forums」論壇公開販賣的問題。根據調查局資安工作站和台北市調站所組成的專案小組，從金流中分析出暱稱「OKE」的網友，是一位陸籍人士，OKE將盜賣個資獲取不法款項，已透過中國銀行帳戶提現。專案小組已掌握這名陸籍人士身分，將以違反《個人資料保護法》、《刑法》的妨害電腦使用罪，移送北檢偵辦。

謝衣鳯表示，近期微風百貨90萬筆客戶個資遭駭，同樣都在Berach Forums論壇公開兜售，而企業資安危機還包括了華航、虎航、雄獅旅行社、麗台科技、iRent等。根據2022年台灣資安曝險調查報告，台企網路防護評分為78.72分。

謝衣鳯問唐鳳，數發部今年公務預算56.7億元，前瞻預算為160億元，總共211億元預算，拿到這麼多預算，還要繼續賣麵線嗎？還要繼續當IT人形看板？國家的資安防護計畫在哪裡？公務系統資安應變怎麼做？台灣未來的數位發展與應用該怎麼辦？蔡政府的數位發展方向在哪裡？

藍委賴士葆表示，蔡英文在107年開始，就不斷強調「資安即國安」，一直講到112年，結果卻是「道沒有一尺」，但「魔卻高了好幾丈」。根據調查局所掌握的資料顯示，中國黑手盜賣台灣2300萬筆戶政個資，但要進一步請問調查局，人抓到了沒有？

賴士葆指出，從暗網找到台灣2300萬人個人信息，每筆賣價2.98元美金，相信調查局也知道這個暗網在販售國人個資，但始終抓不到人。唐鳳在未擔任數發部長前，蔡政府稱是數位天才、台灣之光，接任部長之後，變成數位笑話部，只推出點麵線平台。

賴士葆呼籲唐鳳，資安漏洞有多大，國安漏洞就有多大，請回歸本業，讓數發部下轄的資訊安全署好好發揮功能，不要只會設計外賣平台吧。

