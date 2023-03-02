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經典賽8日開打　洲際棒球場周遭禁飛無人機！最高罰150萬

▲▼世界棒球經典賽8日在台中開打，市府公告禁飛無人機區域，警方也明定交通管制路段。（圖／台中市政府提供，下同）

▲世界棒球經典賽8日在台中開打，市府公告禁飛無人機區域，警方也明定交通管制路段。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日至12日將在台中洲際棒球場盛大登場，為了維護民眾安全及確保活動順利進行，市政府已公告5日上午9點至3月12日晚間12點，賽事期間禁飛無人機，如有違規涉及民航局公告的禁航區，最高可罰150萬元；另外，台中警五分局也同步從5日起實施交通管制，呼籲多多搭乘大眾運輸。

▲▼世界棒球經典賽8日在台中開打，市府公告禁飛無人機區域，警方也明定交通管制路段。（圖／台中市政府提供，下同）

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交通局長葉昭甫表示，世界棒球經典賽今年在台中洲際棒球場熱鬧展開，預期湧入龐大人潮，因應民眾與場地安全管理，已公告該區域禁止無人機飛行，如法人因執行業務需要空拍，需依規定申請並取得核准，而自然人不得於禁飛區域、建築物或障礙物30公尺以內、夜間及人群聚集上空使用遙控無人機，否則可依法處3萬至15萬元罰鍰。

▲▼世界棒球經典賽8日在台中開打，市府公告禁飛無人機區域，警方也明定交通管制路段。（圖／台中市政府提供，下同）

若是在民航局公告的禁航區、限航區、航空站或飛行場四周違規飛行者，可依法處30萬至150萬元罰鍰，並得沒入遙控無人機。

▲▼世界棒球經典賽8日在台中開打，市府公告禁飛無人機區域，警方也明定交通管制路段。（圖／台中市政府提供，下同）

至於交通管制範圍，分別為四平路（環中路-崇德十九路）、洲際路東西雙向（豐樂一街-四平路）、洲際一街（洲際路-崇德十九路）及崇德十九路（崇德路-豐樂一街），同時開放崇德路東側重劃區道路路邊空間供車輛停放。

警方表示，經典賽事從3月5日起至12日止，每天中午12點和晚間7點，7場球賽每場都有2萬多人湧入，提醒球迷們多加利用大眾交通工具，避免趕不上經典賽，或是散場時無法順利離開。

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