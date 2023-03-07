港女大生諷嘎老師「肥婆」慘了　搬出沈殿霞叫「肥肥」仍被打臉

▲開設YouTube頻道教唱歌的「嘎老師 Miss Ga」，告女網友辱她「肥婆」（圖／ ETNEWS）

記者黃哲民／台北報導

開設TouTube頻道教唱歌的網紅「嘎老師Miss Ga」，因教法被《超級偶像》出身的歌手吳海文質疑，雙方在網路打筆仗時，正在台灣讀法律系的香港邱姓女子留言參戰，以「痛打肥婆」嘲諷「嘎老師」而挨告，邱女辯稱廣東話的「肥婆」不是侮辱用語，台北地院審結認定邱女以貶低女性身材的言語羞辱「嘎老師」，依公然侮辱罪判罰金3000元，可上訴。

判決理由指出，「肥」字雖在廣東話某些語境有恭維他人福氣的意思，例如知名港星周潤發自取英文名字用Fat代表「發」字，已故港星沈殿霞自取暱稱「肥肥」，但廣東話說人「肥婆」，「定屬對肥胖女性嘲諷之意」，廣東話俚語「肥婆坐屎塔」就是嘲諷胖女人坐滿馬桶，意喻「滴水不漏」，何況邱女在台求學，更應知「肥婆」在台灣也屬於貶抑用語。

「嘎老師Miss Ga」從2017年5月開設YT頻道，自詡「歌唱聲音教練，致力於用簡單的方法讓每個人都能唱歌更好聽」，訂閱者至今超過73萬人，但她的教學內容與風格不時被質疑專業性，還曾被媒體爆料涉嫌斂財。

出身於第5屆《超級偶像》歌唱比賽節目獲得第4名的吳海文，2020年11月間在臉書PO文，不點名批評「真假音轉換，會讓你的聲帶受傷？Adele聲帶受傷是因為她技術不好？網路歌唱老師說的話靠譜嗎？」等語，「嘎老師」認為被影射，雙方在網路打筆仗。

來台讀大學法律系的香港邱姓女子，贊同吳海文的觀點，在吳的文章留言聲援，卻因一句「痛打肥婆」惹怒「嘎老師」提告。邱女到案不認罪，堅稱自己說話、思考和打字都用廣東話的習慣，並提出關於「肥」字的相關香港網路新聞、文章佐證。

法官審理認定邱女聲援吳海文的文章內容，受言論自由的保障，但她說「嘎老師」是「肥婆」，絕對是基於刻板性別印象的歧視性言論以達羞辱目的，邱女的辯解只是斷章取義，考量雙方未能和解、邱女目前仍就讀大學四年級，據此依公然侮辱罪判罰金3000元、得易服勞役3天，可上訴。