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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸男獲台人「捐鉅款」救血癌母！激動致謝：求台灣人別這麼善良

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名網紅Jake近日透露，媽媽罹患俗稱血癌的白血病，家人已將房子和車全部賣掉來籌錢，但依舊無法負擔高達170萬元人民幣（約新台幣753萬元）的醫藥費。沒想到，一位只和Jake聊天幾次的台灣人得知後熱心幫忙，立刻捐出鉅款，讓Jake感動大呼「台灣人，你們可不可以不要這麼善良」！

大陸一名YouTuber「Jake的公開日記」近日發布影片透露，上月正在土耳其的他接獲通知，母親罹患「急性骨隨白血病」，因此趕緊返國，並帶著母親到北京大醫院醫治，沒想到醫療費用高達170多萬人民幣（約新台幣756萬元），而且也不能保證治好。

Jake說，為了治療媽媽的病，全家不惜一切，將房子和車子都賣了，也拿出所有存款作為治療費，但這些錢還遠遠不夠。

後來，經過朋友建議，他到各大社群平台，包括在微信、抖音等發布募款。他感動稱，「沒有想到，我以前的學生、同事、朋友都給我捐款了。」

但最令他驚訝的是，一位只和他聊過幾次天的台灣人，居然二話不說就熱心出手幫忙，捐出一大筆鉅款。

▲▼大陸男獲台人「捐鉅款」救血癌母。（圖／翻攝自YT）

▲大陸男獲台人「捐鉅款」救血癌母。（圖／翻攝自YT）

Jake說，自己過去因為想辦理台灣簽證，因此請對方幫忙，但最後因為一些原因沒辦成，結果這次對方得知消息後，「就直接給我轉了一大筆鉅款，甚至還致電慰問『如果還有需要的話，我可以盡我最大努力去跟台灣人多發資訊，幫忙轉發資訊』。」

對於台灣人的善舉，Jake感動表示，「大家只是萍水相逢，憑什麼對我一個大陸人這麼好。」為此，他一個晚上都沒有睡著，心中充滿無限感激，也激動大呼，「台灣人，你們可不可以不要這麼善良？台灣人，你們可不可以不要這麼好？」

截至3日上午，該影片已有48萬人次觀看。不少台灣網友在底下留言說，「我是台灣人，台灣人為了政治傾向，吵歸吵，但是悠關人命，及救急救病，人民就不分彼此的政黨傾向了，最近土耳其大地震，台灣人卯起來捐，台灣人就是這樣可愛，祝福你媽媽，早日康復來台灣玩，，更能感受台灣人的熱情，台灣醫護品質真的很100分」、「台灣最美的風景就是人情味，謝謝您的稱許！祝伯母早日康復，順遂平安！」、「懂得感恩的人也很另人尊敬，祝福你媽媽早日康復！」。

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