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社會 社會焦點 保障人權

台中騎士闖紅燈撞行人！無照心虛肇逃...獨留滿嘴血女子

記者許權毅／台中報導

台中再傳行人意外！台中清水一名61歲蔡男4日騎乘機車沿中山路前進，行經鎮南路口時卻闖紅燈，撞上一名走在斑馬線上的42歲丁女，丁女手腳、臉部受傷流血倒地，沒想到蔡男當場肇逃，警方5日掌握蔡男動向，要求到案說明，蔡供稱是因為無照駕駛怕遭到開罰才會離去，全案被警方依照公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中清水4日傳出行人遭闖紅燈騎士撞傷案。（圖／記者許權毅翻攝）

清水警方表示，4日11時許，蔡男騎乘機車沿中山路往沙鹿方向前進，在鎮南路口疑似違反號誌闖紅燈，碰撞正在穿越行人道的丁女，事發後蔡男隨即牽起機車離去，丁女受傷流血，所幸送醫後無大礙。事發當時不少民眾目擊，也直指騎士肇逃相當不可取，當下也趕緊報案處理。

警方表示，獲報後即派員調閱附近監視器，但當下該地區因故停電待修復，無法即時調閱，警方鍥而不捨擴大調閱監視器後掌握蔡男身分，於5日下午通知到場說明後，將蔡男依公共危險罪嫌，函送臺中地檢署偵辦，詳細肇因移請交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕駛人應依標誌、標線、號誌規定行駛，並應禮讓行人優先，以維護用路人生命財產安全，另外，對於不法行為，警方將全力查緝到案，決不寛貸。

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