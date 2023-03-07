狂燒31小時！苗栗遠雄健康生活園區無名火撲滅　疑神壇燒金紙肇禍

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣龍鎮遠雄健康生活園區預定地5日傍晚5點多發生火警，因園區通道圍籬大門上鎖，消防人車難以進入，只能在周邊警戒，未料火勢延燒園區內廢棄物一整天，直到打開鐵門後配合怪手挖掘滅火，至今(7日)凌晨0時才將火勢撲滅。

▲遠雄健康生活園區預定地內雜草叢生，5日傍晚5點多發生火警，因幅員廣大，初期通道圍籬大門上鎖，消防人車難以進入，後找來怪手配合開挖餘燼，7日凌晨0時12分才完全撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

消防局表示，遠雄健康生活園區預定地的雜草火警，5日傍晚起火後延燒整夜未停，直到6日上午8點多，工地負責人員打開鐵門，消防人車才能進入，靠近火場滅火，初估園區約有10公頃雜草及800平方公尺廢棄物，消防隊配合怪手開挖餘燼，持續滅火，但因幅員廣闊，火勢仍不斷延燒，直到7日0時12分才將火勢完全撲滅。

據了解，遠雄集團2011年與苗栗縣府簽約，原定在該預定地打建醫療園區，但後來因台北市大巨蛋工程官司，規畫後龍醫療園區破局，之後土地地目轉為農牧用地，縣府搭建圍籬封閉，目前等待活化利用中。

園區內雜草不明原因起火燃燒，濃煙密布，不時有強風助長火勢，民眾開車行經台72快速道路、國道3號，方圓數公里內都能看見火舌，甚至燃燒臭味後龍及鄰近鄉鎮民眾都能聞到，所幸沒有財物損失。

鐵皮圍籬圍起來的空地怎麼會無端起火，有人懷疑是附近一處私人神壇租用空地燒金紙惹禍，相關單位還要再調查釐清。

▲遠雄健康生活園區預定地雜草火警，有人懷疑是神壇燒金銀紙引起。