　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「4條通」騎士遇警…蛇行+髮夾彎狂飆！棄車跑500m喘爆狼狽上銬

▲▼郭男棄車狂奔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲郭男為甩開員警查緝，一路蛇行狂飆。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名郭姓男子騎乘機車紅燈右轉，違規行為全被警方直擊，上前攔查時，郭男加速逃逸，沿路還不斷蛇行意圖甩開警方追緝，警車沿街追了將近1公里，最後郭男棄車狂奔500多公尺，仍被後方的員警追上並壓制上銬，經查身分，發現郭男竟身背4案通緝，訊後解送歸案。

這起事件發生在4日下午3點50分，楠梓分局警備隊李姓副隊長和同仁執行巡邏時，在大學西路上發現一名郭姓男子騎乘機車違規紅燈右轉，警方示意騎士下車受檢，不過騎士疑似心虛，突然加速逃逸。

▲▼郭男棄車狂奔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼郭男棄車後拔腿狂奔，沒想到跑500公尺上氣不接下氣，慘被員警壓制。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼郭男棄車狂奔。（圖／記者許宥孺翻攝）

警車隨即緊跟在後頭，而郭男為了甩開警方，沿路不僅闖紅燈、逆向行駛，還不斷的蛇行，意圖甩開警方追緝，最後郭男想要來個髮夾彎讓警方措手不及，不過卻害自己摔車，他趕緊棄車拔腿狂奔，跑了將近500公尺上接不接下氣，沒想到後方的員警臉不紅氣不喘的追上，並將他壓制在地並上銬逮捕。

警方一查，發現郭男竟是「4條通」，身背毒品、槍砲等4案通緝，分別遭高雄地檢署、高雄地方法院發布通緝，警方訊後解送院檢歸案。

警方表示，針對郭男危險駕駛部分，已違反道路交通管理處罰條例第43條1項，可開罰6000元至2萬4000元；另攔檢不停違反同法第60條1項，可開罰1萬元至3萬元。

ET快訊
韓邪教主來台「開房面試女大生」！　變態過程曝
班機客艙「濃煙密佈」！乘客尖叫嚇哭　機長急折返
調查局驚爆內鬼！「光寶集團門神」離譜洩密手法曝光
獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲
荒山亮遭控性侵「丟1萬神隱」！　警方回應了
陸外長記者會現場擠爆！　外媒關注「台灣問題」
身分證中5碼「0元住房」沒了！　飯店緊急公告
經典賽首戰對大谷翔平　中國教頭「一句話」全場傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「4條通」騎士遇警…蛇行+髮夾彎狂飆！棄車跑500m喘爆狼狽上銬

海巡軍官被女下屬分手！鹹濕對話做成海報　25萬和解下場曝

失聯移工癌末不敢就醫　移民署助返家...她感恩：忘不了台灣的好

遭控性侵「丟1萬就神隱」！荒山亮反控被恐嚇勒索　警證實接獲報案

狂燒31小時！苗栗遠雄健康生活園區無名火撲滅　疑神壇燒金紙肇禍

愛妻男酒駕願付18萬拒測　原因曝光大家都傻了「怕太太離婚」

快訊／前北市勞動局長陳信瑜貪2萬　洩《鏡電視》勞檢機密遭起訴

調查局驚爆內鬼！退休長官當光寶集團門神　 離譜洩密手法曝光

千斤頂破門偷1300張「彩券大盜」落網　刮500張中2萬...慶生被逮

快訊／國1三重段「2車追撞」　紫爆回堵3公里

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

「4條通」騎士遇警…蛇行+髮夾彎狂飆！棄車跑500m喘爆狼狽上銬

海巡軍官被女下屬分手！鹹濕對話做成海報　25萬和解下場曝

失聯移工癌末不敢就醫　移民署助返家...她感恩：忘不了台灣的好

遭控性侵「丟1萬就神隱」！荒山亮反控被恐嚇勒索　警證實接獲報案

狂燒31小時！苗栗遠雄健康生活園區無名火撲滅　疑神壇燒金紙肇禍

愛妻男酒駕願付18萬拒測　原因曝光大家都傻了「怕太太離婚」

快訊／前北市勞動局長陳信瑜貪2萬　洩《鏡電視》勞檢機密遭起訴

調查局驚爆內鬼！退休長官當光寶集團門神　 離譜洩密手法曝光

千斤頂破門偷1300張「彩券大盜」落網　刮500張中2萬...慶生被逮

快訊／國1三重段「2車追撞」　紫爆回堵3公里

秦剛：中俄之交是「國際關係典範」　不受第三方挑撥

「不想打棒球了！」　大谷翔平驚天雙響砲震撼洋聯全壘打王

游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

Apple爆「急診空床爭議」神隱7天首露面！離開台北吐心聲…男友身影消失

文青先收！嚴選東京必逛3大市集　超過200攤能逛、挖寶還能賞櫻

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

學生忘詞加走音　反要求金曲獎評審「你罵我啊」

陳建仁：企業必須照顧員工　呼籲工商團體為勞工加薪

專挑白皙毛少！韓邪教主下體腫脹仍「1晚戰50女」　服侍畫面曝光

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

鸚鵡妙學iPhone鈴聲　響26秒...誰快來接電話！

社會熱門新聞

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

鄭明析涉性侵百名台大政大女　通緝至2027年

10屁孩「徒手轉動」鏡頭自拍　阿管處要找人

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵5公里

南警執勤看《火影》爆案外案！女警涉洩密遭押

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

哆奇玩具辦公室全拆光　買家出征臉書：還錢啦

千斤頂破門狂偷　彩券大盜慶生被逮

荒山亮遭控性侵　警證實接獲報案

即／前北市局長陳信瑜貪　洩勞檢機密遭訴

E奶女蛇頭羈押7個月　再被這法院接著收押

獨／伯父好心收留他　房屋卻被放火燒了

更多熱門

相關新聞

報酬率上看3%　岡山人搬2.4億現金打包3連棟透店

報酬率上看3%　岡山人搬2.4億現金打包3連棟透店

疫情期間實體店面受到重創，不過疫後似乎有復甦跡象，去年底高雄岡山就有自然人狠砸2.4億元打包3間連動透天店面，三民區也有類似狀況，專家分析多戶店面使用具彈性，且現階段都有承租方，具穩定收租效益，不失為進場好時機。

竹聯幫辦900人春酒！百警出動查獲通緝犯

竹聯幫辦900人春酒！百警出動查獲通緝犯

陳其邁日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

陳其邁日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

南部水情拉警報　南化、蘭潭二大水庫目前蓄水量曝光

南部水情拉警報　南化、蘭潭二大水庫目前蓄水量曝光

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

關鍵字：

高雄楠梓分局通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面