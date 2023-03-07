「4條通」騎士遇警…蛇行+髮夾彎狂飆！棄車跑500m喘爆狼狽上銬

▲郭男為甩開員警查緝，一路蛇行狂飆。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名郭姓男子騎乘機車紅燈右轉，違規行為全被警方直擊，上前攔查時，郭男加速逃逸，沿路還不斷蛇行意圖甩開警方追緝，警車沿街追了將近1公里，最後郭男棄車狂奔500多公尺，仍被後方的員警追上並壓制上銬，經查身分，發現郭男竟身背4案通緝，訊後解送歸案。

這起事件發生在4日下午3點50分，楠梓分局警備隊李姓副隊長和同仁執行巡邏時，在大學西路上發現一名郭姓男子騎乘機車違規紅燈右轉，警方示意騎士下車受檢，不過騎士疑似心虛，突然加速逃逸。

▲▼郭男棄車後拔腿狂奔，沒想到跑500公尺上氣不接下氣，慘被員警壓制。（圖／記者許宥孺翻攝）

警車隨即緊跟在後頭，而郭男為了甩開警方，沿路不僅闖紅燈、逆向行駛，還不斷的蛇行，意圖甩開警方追緝，最後郭男想要來個髮夾彎讓警方措手不及，不過卻害自己摔車，他趕緊棄車拔腿狂奔，跑了將近500公尺上接不接下氣，沒想到後方的員警臉不紅氣不喘的追上，並將他壓制在地並上銬逮捕。

警方一查，發現郭男竟是「4條通」，身背毒品、槍砲等4案通緝，分別遭高雄地檢署、高雄地方法院發布通緝，警方訊後解送院檢歸案。

警方表示，針對郭男危險駕駛部分，已違反道路交通管理處罰條例第43條1項，可開罰6000元至2萬4000元；另攔檢不停違反同法第60條1項，可開罰1萬元至3萬元。