養金剛鸚鵡當「哨兵」警戒　女藥頭和男友栽了！1收押1交保

記者鄧木卿／台中報導

台中市45歲劉姓女子販毒兼賣茶葉，一和藥腳約妥時間地點就開車前往，車內不但有封口機、分裝袋，還有一隻鸚鵡，劉女下車後一定把鸚鵡放在右肩，據她說，一有陌生人接近，鸚鵡會聒噪不安，當成把風警戒之用，警方日前晚間趁劉女和42歲林姓男友從台北買毒回來，在自家門口前逮捕，情侶倆依毒品罪嫌送辦，劉女已遭起訴並收押。

▲台中女藥頭毒品交易時，常帶著金剛鸚鵡作為警戒之用，該女子的車子裝備齊全，有如1輛行動販毒車。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局刑大偵二隊日前逮捕1名藥腳後，溯源發現毒品來源是劉姓女子，經跟蒐2個多月，劉女住在北區，平常販毒之外，兼職賣茶葉，她自稱為了躲避警方查緝，特別養了1隻金剛鸚鵡，每次毒品交易時都會帶在身邊，鸚鵡如果發現有人接近即會發出尖叫聲，企圖利用鸚鵡把風警戒，隨時監看有無陌生人靠近。

警方日前趁劉女和林男北上買毒回台中家門前，當場逮捕，在車內查扣隨身攜帶的封口機及夾鍊袋，以及茶葉分裝袋，劉女依客人需要，先將毒品放在分裝袋，然後上面再放茶葉，佯稱是茶葉買賣，相當謹慎小心，車內有海洛因3.1公克、安非他命65公克、電子磅秤1台、封口機1台、茶葉分裝袋1批、真空包裝機1台、行動電話5支、現金2萬8500元等證物，整車有如行動式販毒車，不過，這次車內竟找不到金剛鸚鵡。

警方表示，林男原本是向劉女買毒的藥腳，後來熟識後就成了情侶，林男也因此有免費毒品可吸，訊問後2人移送台中地檢署偵辦，經檢察官偵結提起公訴，劉女在押，林男交保。