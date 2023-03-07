愛妻男酒駕願付18萬拒測　原因曝光大家都傻了「怕太太離婚」

▲楊姓男子（右）行車不穩被員警攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓男子（56歲）5日中午12時許，開車上路因搖搖晃晃被員警攔下盤查，員警發現他身上飄散酒味，準備對他進行酒測，但楊男卻堅持拒絕，一問之下，才知道楊男擔心老婆如果知道他酒駕，一定會堅持跟他離婚，所以寧願花18萬元拒測，讓員警只能勸誡他下次不要喝了。

三民第一分局三民所警員王韋凡、警員吳昭廷5日中午12時許，在三民區自立一路沿線執行交通稽查勤務，發現楊男開著小貨車搖晃，且數度行駛在路中標線上，員警見狀立即上前攔查，交談時聞到濃濃酒味，但楊男表示自己曾有酒駕紀錄，這次要選擇拒測，警方即依規定掣單告發，並將車輛移置保管。

▲楊男（右）拒測收下18萬元罰單。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過了解後，楊男才坦承前晚確實喝了一些酒，以為過了一晚睡了一覺酒精就會退，豈料遇警攔查身體仍飄散酒味，員警當場欲施以酒測，楊男擔心如果酒測值超過標準被移送法辦，經營的店面肯定要關門受影響，而且老婆一定會跟他離婚，因此毫不考慮地選擇拒絕酒測，直接收下18萬元的罰單。

看著楊男懊惱模樣，員警只能勸說，早知道如此，怎麼不少喝一點酒，或者可以請朋友駕駛，也可以善用代駕或搭乘計程車。

三民第一分局呼籲，酒精代謝的速度因人而異，飲酒後隔天體內仍可能存有酒精殘留，民眾應有「酒後及宿醉不開車」觀念，特別要留意喝酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕車判斷力與反應能力。如民眾前一日飲酒較多，建議最好搭車出門，以防體內尚有殘留酒精而觸法受罰。