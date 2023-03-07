連5年登米其林必比登！店長心肌梗塞猝逝　東京拉麵名店宣布停業

▲ 白岩蔵人的拉麵受到許多饕客喜愛。（圖／翻攝自推特、YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京拉麵名店「ののくら」（NONOKURA）曾入選米其林必比登推薦名單，因手打麵及CP值高而聞名，2月下旬以來卻持續公休，讓饕客連連撲空，未料是因僅40多歲的店長心肌梗塞猝逝，無奈因後繼無人，經營5年的麵店也宣告關門，令許多粉絲感慨。

綜合日媒J-CAST、Sponichi Annex報導，位於東京都葛飾區龜有的「ののくら」5日在推特發文宣布，店長白岩蔵人2月20日因急性心肌梗塞猝逝，對於21日起臨時歇業致歉，並由衷感謝5年來所有顧客，也強調這些年來為提供美味的拉麵，他們從食材到待客都非常講究，但由於無人可繼承白岩的料理技術，麵店將從此關門。

公告一出令許多饕客震驚，也有許多網友對猝逝的白岩十分懷念，「嚇到說不出話來」、「東京眾多拉麵店中無疑是第一名」、「這家麵店享譽東京乃至全國，不僅是味道，每個人服務態度都很認真、有精神，多虧有出色的店長，才能做出令人愉快的餐點，是龜有的驕傲」、「他總是開心煮拉麵的模樣浮現在我眼前」。

據信白岩年紀不滿50歲，33歲那年萌生創業念頭，辭去手錶製造商工作，35歲開始在拉麵名店「斑鳩」學習，2017年12月自立門戶，創立「ののくら」，手打和機器雙管齊下研發出獨特的麵條，一開業就因麵條口感廣受歡迎，連日盛況空前，2018年起連續5年入選米其林必比登推薦名單，2021年也登上日本最大美食評鑑網「食べログ」（Tabelog）第3名。