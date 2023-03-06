大車「內輪差」有多恐怖？　日物流卡車轉彎28秒空拍片被推爆

▲日本大型物流公司po出一段大卡車轉彎的「內輪差」空拍影片，意外被網友推爆。（圖／翻攝自推特／@seinocorporatio）

記者張寧倢／綜合報導

大型車輛轉彎時的「內輪差」容易造成駕駛視線死角，引發死亡車禍。日本一家物流貨運公司為了減少這類事故，用無人機從「空拍角度」看卡車的內輪差，影片中明顯可見前後輪軌跡差異巨大，而PO上推特後意外受到好評，觀看次數將近60萬次，不少網友大讚這是「簡單易懂的宣導教材」。

據日本放送協會（NHK）報導，總部位於岐阜縣大垣市的「西濃運輸」（Seino）為了新進司機的內部訓練拍影片，其中一段28秒的「內輪差」空拍影片在推特上獲得7千多次轉發，影片觀看數與貼文瀏覽數也分別突破63萬與416萬次。貼文寫道，從無人機俯瞰角度可見，卡車在左轉時，前輪與後輪軌跡差異明顯。

提議要從上空拍攝影片的是西濃運輸安全推進部的時本龍一，他表示自己當司機開了32年大卡車，但要當教練向其他人說明時卻覺得很難解釋，因為沒有能讓人從客觀角度看清楚卡車的移動的動畫，所以他才想到要在公司駕訓學校拍這樣的教學影片。

報導指出，許多推特網友在影片底下留言「簡單易懂」、「希望廣泛流傳了解」、「要拿給騎自行車上學的孩子們看了」、「防止事故的好教材」、「作成交通安全宣導材料送到學校和警局吧」、「看完就能懂內輪差有多少了。駕駛與行人都意識到內輪差的話就能減少不幸事故」等正面迴響。

負責發文的西濃運輸經營戰略部的八田和哉說，這是他在公司推特帳號上發過的影片中反響最熱烈的，對此很驚訝又感謝，不只同行人士，連一般民眾也來留言，「覺得這對建立交通安全意識達成幫助。」另外，西濃運輸推特上也經長po說明大車視線死角問題的實際示範影片。