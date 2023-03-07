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終身守護自然保育！太管處首任處長徐國士辭世　太管處員工不捨

▲徐國士任職太管處處長6年多時間，完成並推動許多開創性的工作，影響深遠。（圖／太管處提供）

徐國士任職太管處處長6年多時間，完成並推動許多開創性的工作，影響深遠。（圖／太管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處首任處長徐國士今年2月28日辭世，消息傳出，國家公園、生態保育學術界人士震驚且哀傷，而太魯閣國家公園管理處的員工舊屬，也都感到非常不捨。

太魯閣國家公園管理處表示，太魯閣國家公園從無到有，從初期多面向的擘畫，到成果逐一實現，徐國士前處長居功厥偉，他在任期間為太魯閣奠定穩固的基礎，而後也在這基礎上延伸開展，這也是讓許多老太魯閣人感念敬佩的原因之一。

徐國士前處長從1986年起任職營建署國家公園組代理組長期間，就開始參與太魯閣國家公園的籌備工作，籌備期間同時力阻立霧溪水力發電計畫及崇德水泥工業區，這2件對太魯閣地景生態影響甚鉅的重大開發案，而讓太魯閣國家公園管理處得以在同年年底順利成立。管理處成立後出任首任處長，隨即著手各項規畫及經營管理的工作。

先從花蓮縣政府移撥太魯閣風景區管理所的房舍與人員，努力與軍方協商取得太魯閣台地，規劃興建目前使用中的管理處行政中心、遊客中心及保七總隊第九大隊房舍。為了舒緩中橫公路日益增加的人潮與車流，一方面爭取推動中橫公路交通改善計畫，促成後來的九曲洞、燕子口人車分道；另一方面開發布洛灣遊憩區，在太魯閣與天祥之間增加一處遊憩據點，又可以達到遊客分流的功效，甚至連現在可以鳥瞰太魯閣峽谷，深受歡迎的布洛灣吊橋，也是他在任期間提出重建的構想，只可惜當時工程技術無法克服而作罷。

步道系統的建立也是他在任期間著力甚深的工作，將立霧溪水力發電計畫的施工道路整建為白楊步道；綠水段的日治時期合歡越嶺道經整修後搖身變成綠水步道；而日治時期的水力發電道路，也成為欣賞水石美景首選的砂卡礑步道。甚至還有整修合歡越嶺道的構想。他希望民眾走進步道，認識國家公園，體驗自然之美，藉此激發大家珍愛自然之心。而國家公園自然人文資源基礎研究調查工作的規劃推動，更不在話下。

徐國士前處長從太魯閣國家公園籌備到處長卸任6年多，完成或推動許多開創性的工作，影響深遠。處長卸任後，轉任國立東華大學籌設自然資源管理研究所，後又再出任國立台灣科學教育館館長，負責籌建新館，新館完成後再回任東華大學，直到退休後，都持續推動台日保護區及海峽兩岸保護區的交流。回顧他的一生，從投入台灣田野研究植物的學者到國家公園的擘畫與經營，再為台灣培育無數的自然保育人才，其貢獻既深且廣。

然而，對於與他一起工作的舊屬，或是他的學生、同事而言，最讓人印象深刻的還是他樂觀豪邁的性情，他愛交朋友，喜歡聊天，和他相處沒有距離，更沒有壓力，只要有他在的地方，就可以聽到他爽朗的笑聲。如今他的笑聲已成絕響，更令人懷念。

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