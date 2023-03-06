首任太管處長徐國士辭世！享壽82歲　蔣勳哀悼：他是我走向自然的老師

▲太管處首任處長徐國士辭世，享壽82歲。（圖／太魯閣國家公園管理處）

記者趙蔡州／綜合報導

一生致力研究台灣生態與植物，太魯閣國家公園管理處首任處長徐國士2月28日因病辭世，享壽82歲，消息傳出後，讓國家公園及生態保育學術界人士十分震驚且哀傷，太管處員工舊屬也都感到非常不捨。國際級美學大師蔣勳6日也在臉書發文哀悼，淺談兩人相識與相處的過程，懷念說「他是我走向自然的老師！」

太魯閣國家公園管理處6日公布徐國士辭世的消息，引起社會各界人士震驚且哀傷。國際級美學大師、知名畫家與作家蔣勳6日晚間也在臉書哀悼，表示徐國士過世，他知道消息已經是3天後，「家人轉告，他走的很快，從送加護病房到轉殯儀館，前後3小時，很像他一向率性無拘束的個性，說走就走、沒有牽掛」。

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蔣勳說，「國士是我常常想念的朋友，我走到河邊，看到潮水上漲，一波一波湧進，像我的無限哀思，慢慢淹沒河邊的紅樹林，這是我最早認識徐國士的地方啊。」

▲蔣勳表示，紅樹林是他與徐國士相識的地點。（圖／翻攝自蔣勳臉書）

蔣勳表示，他1980年在淡江大學建築系開一門課，經常帶學生離開校園，認識附近的自然生態，當時正是經濟發展的時代，四處都是待開發的工地，開發與自然保育常常會衝突，「當時推動自然保育的聲音微弱，淡水河岸要砍伐大片紅樹林，建造大樓，建商咄咄逼人，保育的聲音微乎其微」。

他認為，這種衝突是建築系學生應該關心的問題，就提議把一堂課拉到竹圍站河邊，讓徐國士給學生們講解為什麼要保護紅樹林，「我第一次見徐國士，他親切隨和，學生都到齊，他沒有客套，說聲『走吧！』一馬當先，就往河邊走去」。

他說，徐國士帶頭一路走到河灘泥濘裏，學生有新買雪白名牌球鞋，看得出有多捨不得，「然而徐國士，普渡大學的生物學博士，臺灣水韭的發現者，他也一樣，穿著皮鞋就踩進爛泥中去」、「這是徐國士給我上的第一堂課，他站在爛泥沼裡，講大自然中的生物鏈，強調物種環環相扣，少了其中一環，生物鏈都可能秩序紊亂，造成生態的大災難」。

他懷念說，當時徐國士揉碎一片紅樹的葉子，丟在泥沼中後問學生，這片葉子消失了嗎，讓他印象非常深刻，他此後跟徐國士上山下海，讓美術系學生聽其講課，跟對方一去恆春龍坑、太魯閣，走在荒野裡，聽徐國士娓娓道來自然物種的故事，「他是我走向自然的老師，每次在自然裡，想到的一定是徐國士」。

蔣勳最後說，如今徐國士辭世，讓他想到徐國士在第一堂課問大家的問題，「生命會消失嗎？或者轉換了存在的方式」、「他尊重自然生物鏈的秩序，尊重看似最卑微的物種，尊重生命，讓今日大家在淡水河邊可以學習紅樹林的獨特生態」、「我看著一條一條水筆仔，懷念他，也覺得他就近在身邊」。

徐國士一生致力於研究台灣生態與植物，更是台灣特有植物「台灣水韭」的發現者，籌備太魯閣國家公園及出任首位太管處處長至卸任歷經6年多，期間完成或推動許多開創性的工作，影響深遠。

徐國士處長卸任後，轉任國立東華大學籌設自然資源管理研究所，後又再出任國立臺灣科學教育館館長，負責籌建新館，新館完成後再回任東華大學，直到退休後，都持續推動台日保護區及海峽兩岸保護區的交流。

