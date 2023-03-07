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墨西哥歹徒開槍擄走4美國人！　FBI曝「毒梟鬧烏龍」：疑認錯人

▲4名美國人被墨西哥毒梟擄走。（圖／翻攝推特）

▲4名美國人被墨西哥毒梟擄走。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

4名美國人日前在墨西哥北部遭到一群持槍歹徒攻擊，隨後還被擄走，引發邊境緊張。美國官員指出，有可能是墨西哥毒梟認錯人了。

CNN報導，美國聯邦調查局（FBI）指出，4名美國公民於上周五（3日）駕駛一輛白色廂型車進入墨西哥北部，之後突然被歹徒開槍攻擊，擄上另一輛車劫走，案發現場一名無辜的墨西哥人還被打死。

美國政府介入調查後了解到，4人進入墨西哥市要買醫療物品，疑似被墨西哥毒梟認錯成海地的販毒集團後抓走。墨西哥總統歐布拉多（Manuel López Obrador）也給出相同解釋，表示政府正在想辦法解決問題。

美國政府再次強調「公民人身安全」是最優先事項，美方多個執法機構正和墨西哥當局偕同合作。FBI公開尋求大眾幫忙確認嫌犯身分，並提供5萬美元賞金。

與德州接壤的墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）當局表示，聯邦和地方政府正合作尋找失聯的4名美國人，涉案共有2輛車輛，其中一輛白色廂型車車牌顯示「北加州」。

推特流傳一張照片，畫面中白色休旅車撞上一輛紅色車輛，2車車門都被打開，車內沒有任何人。儘管FBI尚未證實照片真實性，但CNN已向熟悉本案調查進度的一名美國官員確認過，照片中確實是與本案有關的2輛車輛。

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