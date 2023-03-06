檳榔族注意！高雄長庚前進工地做口腔癌篩　陽性率竟達28%

▲高雄長庚醫療團隊前往工地替工人做口腔癌篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

許多司機、工人都愛嚼食檳榔提神，台灣檳榔文化導致罹患口腔癌、咽喉癌人數居高不下。高雄長庚醫院響應衛福部「無檳工地」政策，前往建築工地替138人進行口腔癌篩檢，沒想到竟有39人呈現陽性反應，陽性率高達28%。

不少民眾都深知嚼檳榔的習慣不好，但常以工作太忙為藉口及認為「怎麼可會是我」來逃避檢查或忽略不舒服。根據衛福部統計，2021年國人死因統計結果顯示，因口腔癌死亡有3395人，死亡率14.5%，當中男性因口腔癌死亡排名第4，其中45-54歲因口腔癌死亡排名第2名；55-64歲因口腔癌死亡排名第5名。

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▲高雄長庚與崑庭建設公司醫業聯盟，打造無檳友善工地。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄長庚紀念醫院於2005年成立頭頸癌照護團隊，迄今每年照護約800~900人，為南台灣首屈一指的頭頸癌照護團隊也是治療頭頸癌病人最多的醫療機構。2020年起響應衛福部維護國人健康，投入醫療公益防癌篩檢活動，前往高嚼檳職場進行癌症篩檢活動，希望幫助民眾養成防癌篩檢觀念。

2023年在崑庭建設公司支持下，共同規劃勞工口腔癌防治工作，打造「無檳友善工地環境」。高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊迄今共辦理6場工地防治癌篩活動，共有138位民眾參與篩檢，沒想到檢測結果竟有39人為陽性個案。

▲醫療團隊替138名工人做口腔癌篩，陽性率達28%。（圖／記者許宥孺翻攝）

醫療團隊藉由篩檢及衛教指導改變大眾對嚼食檳榔與口腔篩檢的錯誤想法，增加對口腔黏膜自我檢查重要性和牙齒保健相關的衛生教育，提升對於檳榔危害的健康識能，活動過程中獲得勞工朋友踴躍參與篩檢，並肯定長庚團隊的用心推廣防癌觀念。

高雄長庚耳鼻喉部教授、癌症中心副主任簡志彥呼籲，有接觸菸、酒、檳習慣的民眾，應儘速戒除，以避免癌症找上門。抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，為落實健康生活，並遠離風險因子（菸、酒、檳）及養成規律運動，都是防癌的重要因素；民眾需提高警覺，多留意自身健康狀況，如出現嘴破、吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請及時就醫檢查，把握治療黃金期。