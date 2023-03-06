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發現金助攻　朱澤民：經濟成長率估增0.3個百分點

▲▼財政委員會 發現金特別預算 委員會質詢 朱澤民 莊翠雲 王國材 龔明鑫 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲主計長朱澤民答覆立委質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院主計總處上月公布最新經濟預測，2023年經濟成長率下修為2.12％。主計長朱澤民6日表示，當時預估並未納入「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」的經濟效應，包括普發現金新台幣6000元、各項弱勢補助方案等，保守估計可增加經濟成長率0.3個百分點，今年經濟成長率不會比去年的2.45%差。

立法院聯席委員會今天上午審查「疫後特別預算案」，國民黨立委林德福關注，主計總處公布最新經濟預測，今年經濟成長率下修至2.12％，較去年11月預測的2.75％下修0.63個百分點，是否還會繼續下修？朱澤民解釋，預估時「疫後特別預算案」還沒送到立法院，因此未包含特別預算案延伸的經濟效益。

朱澤民指出，普發6000元保守估計可增加經濟成長率0.3個百分點，再加上其他措施，例如針對弱勢補助增加可支配所得，預估今天的經濟成長率不會比去年2.45%差。

此外，國民黨立委賴士葆質詢時談及，金管會2月解除限空令等救市措施，國安基金是否也會跟著退場？財政部長莊翠雲說明，國安基金委員會將於4月召開例會，屆時將就國內外經濟情況討論；至於現在股市穩不穩定？莊說明，股市成交量每天都穩定，指數也都在萬五左右，是否退場要看委員會的討論。

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