中彰投立委串聯　提案籲「中部通勤通學月票499」

▲交通部長王國材（左）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會6日審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中交通部編列新台幣221億元預算，擴大公共運輸補貼，成為立委關切焦點。民進黨中彰投地區10名立委提案，要求交通部加速推動中部地區公共運輸基礎建設，和地方政府協調，推出499元中部通勤通學月票，以及299元台中市區月票。

民進黨立委何欣純、張廖萬堅、莊競程、黃國書、黃秀芳、陳秀寳、陳素月、林靜儀、羅美玲，以及甫當選立委但尚未就職的蔡培慧，今天針對特別預算案共同提出主決議，要求交通部應加速推動中部地區公共運輸基礎建設，並且和地方政府協調，讓中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元，鼓勵中部民眾多多搭乘公共運輸。

該提案指出，以中部地區中彰投苗跨區通勤通學為例，從南投、彰化、或苗栗到台中，每月通勤通學交通費用，皆須1000元以上；同時台中市內每月山海線到市區的交通支出在2000元以上，且目前僅1條捷運、2條台鐵山海線共3條軌道運輸，公共運輸基礎建設更顯落後貧乏，無怪台中交通狀況經調查認證為國內各大都市中最為塞車的城市。

此外，張廖萬堅質詢時提出，北部的公共運輸比較方便，高雄也提出「南高屏999」、「市區399」的方案，反觀台中市原本就有補助公車，要怎麼訂比較合理？交通部長王國材說明，目前中部提出「全區999」、「區域內599」；不過，張廖萬堅說，現在台中市已經有搭公車10公里免費了，若是月票定價太高沒有人要買，改為「中彰投499」比較合理，才能促進民眾搭乘公共運輸；王國材隨後承諾，將在兩周內提出報告。

另一方面，來自屏東縣的民進黨立委鍾佳濱也談及，相較台北市的公共運輸市占率高達4成，在屏東縣卻只有4％多，在台北搭乘大眾運輸的平均時間落於30至60分鐘，在屏東縣卻超過60分鐘以上，經濟弱勢者只能花自己的時間降低交通支出負擔，呼籲應該推出「南部交通月票600」才合理。

王國材解釋，台南市、高雄市、屏東縣現在是3個縣市在談，分成「鐵路通勤999」以及「高雄399」，尊重南高屏的討論。