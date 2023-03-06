發現金「客服專線」預算逾1億元　李貴敏：連還稅於民都要撈一筆

▲立法院聯席委員會今天審查特別預算案。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會6日上午審查攸關普發現金新台幣6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，國民黨立委在會中紛紛提出質疑，批評預算案編列「客服專線」超過1億元，「建置網站」220萬元，以及廣宣費用逾6千萬元等項目，連還稅於民都要撈一筆。

國民黨立委李貴敏今天上午質疑，行政單位浪費錢，該預算案包括「客服專線」即時提供民眾諮詢、轉介單一窗口服務，就編列了超過1億元，還有建置網站220萬元，然而普發現金是一次性的政策，難道以後普發現金要變常態化？現在縣市政府都有客服服務，各部會也有，為什麼還需要這樣做？

財政部長莊翠雲說明，設置網站是為了讓民眾可以方便領，民眾可以用多元的方式領取，客服專線則是為了即時的服務民眾。李貴敏聞言繼續批評說，政府不把老百姓的錢當錢，連還稅於民都要撈一筆，「這不是荒唐嗎？」

李貴敏進一步指出，「疫後特別預算」編列了13億元特別預備金「小金庫」，因為《預算法》已明定何時該編列和使用第一預備金、第二預備金，且許多項目是總預算案本來就應該做的，是多花錢補貼錯誤政策，直斥「荒唐」。主計長朱澤明說明，總預算案的預備金不能挪用到特別預算案來用，該預備金是為了若新生兒增加、人數增加等，強調預備金一定要用在預算項目裡面。

此外，國民黨賴士葆質疑，現在誰不知道政府要發6000元，為什麼政府還要編列廣宣費用，其中財政部編了600萬，經濟部編了2550萬，農委會編了200萬，文化部編了3000萬，「你們開記者會就夠啦！誰敢不來？給錢的絕對大幅報導」，痛批該預算就是為了綁樁用，而且是為特定媒體。不過，朱澤民反駁說，發6000元大家都知道，但是還有其他細目，例如農委會、經濟部都有編列其他項目。