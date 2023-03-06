立法院今審疫後特別預算　普發現金編1413億

▲立法院聯席委員會今天將審查「疫後特別預算案」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會6日將審查攸關普發現金新台幣6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，在總經費3800億元中，將以1417億元執行全民共享經濟成長，並全民普發現金6千元，力拚本周完成初審程序。

立法院聯席委員會今天上午審查「疫後特別預算案」，邀請行政院主計總處、財政部、國發會、內政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農委會、衛福部、文化部等相關部會首長與會，力拚本周完成詢答及處理程序。據指出，倘若本周初審且仍有保留提案，依朝野協商冷凍期1個月時程推估，最快可於4月11日完成三讀程序。

根據該預算案，全民普發現金所需經費編列1416億5141萬元，其中包括：每人發放6千元，編列1413億1481萬元；為提供多元管道供民眾領取現金，編列委託辦理發放交易手續費、系統增修及ATM設機銀行及郵局變更設計費等計2億1340萬元；亦編列1億2320萬元，進行網路內容分派與緩存機制（CDN）提供網站分流、提高傳送速度及防護DDoS攻擊、建立排隊等候機制避免網站過載等功能，以及客服服務及行政廣宣費用。

另根據該預算案，包括「挹注全民健康保險基金」200億元、「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」102億7439萬8千元、「挹注台灣電力股份有限公司」500億元等項目均入列。