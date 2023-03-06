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身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚　她嗨喊「中了」

▲身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住一晚　顏清標女兒嗨喊「我中了」。（圖／記者游瓊華攝）

▲五星酒店震大金鬱金香今開幕，推身分證「中5碼」可免費住一晚活動。（圖／館方提供）

記者游瓊華／台中報導

台中海線首家國際級酒店震大金鬱金香酒店去年底試營運，今天正式開幕，官方宣布，自今起至3月31日止，全館推住房優惠專案，包含「17279一起愛地球，身份證中此五碼住房免費」，未料現場參加剪綵來賓台中市議會副議長、大甲鎮瀾宮董事長顏清標女兒顏莉敏發現其身分證有5個號碼對中「17279」，興奮喊可免費住一晚。

▲身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住一晚　顏清標女兒嗨喊「我中了」。（圖／記者游瓊華攝）

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▲開幕剪綵上，台中市議會副議長顏莉敏恰巧就是對中五碼身分證字號的幸運兒，可以免費住一晚。（圖／記者游瓊華攝）

館方表示，為響應環保署即將於暑假起實施的不主動提供一次性備品環保旅宿措施，台中震大金鬱金香酒店率先全台飯店業超前佈署推出「愛地球客房」，除不提供一次性備品外，更希望推動房客自備水壺及拖鞋。

▲身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住一晚　顏清標女兒嗨喊「我中了」。（圖／記者游瓊華攝）

▲震大金鬱金香酒店是海線第一家五星級酒店，今天正式開幕。（圖／記者游瓊華攝）

此外，為鼓勵並回饋旅客響應此環保理念，開幕慶活動期間推出「17279一起愛地球，身份證對對碰住房免費」及「你環保我送餐」兩大環保住房優惠方案，凡3月31日前旅客只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品包含「牙膏牙刷、梳子、浴帽、刮鬍刀、水壺、拖鞋」，即可並享有「優惠，除享住宿享5折每房4500元起優惠，每房加碼贈送最高價值1500元禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套。

震大集團董事長葉漢祥先生表示，期望透過台中震大金鬱金香酒店的盛大開幕，除了永續推廣台中港在地海線人文觀光旅遊外，也希望透過環保優惠與金鬱金香的品牌特色，帶給旅客一個新世代的綠色旅行方式與在地深度人文之旅。

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