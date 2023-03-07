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獨／「零元入住」光速額滿被罵爆　5星飯店將公告幸運兒名單

▲身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住一晚　顏清標女兒嗨喊「我中了」。（圖／記者游瓊華攝）

▲麥擱卡啦！5星飯店「零元入住」光速額滿被罵爆，飯店將公告幸運兒名單。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中海線第一家五星級飯店震大金鬱金香昨（6）日才正式開幕，館方推出身分證中5碼「17279」可免費住一晚活動造勢，未料消息公布，愛地球專案的零元客房光速額滿，飯店客服、訂房專線被打爆，連官方臉書也遭癱瘓，網友罵翻質疑造假！飯店表示，絕對公正無造假，除緊急公告零元專案已額滿外，將公布可免費入住幸運兒名單在官方臉書，也會一一通知可免費入住的房客。

飯店指出，沒想到身分證對中「17279」五個數字的民眾太多，消息公布後電話被打爆，臉書更湧入大批網友留言，呈現癱瘓狀態，許多網友認為飯店沒有誠意、甚至造假。

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對此飯店回應，一切都是按照規定流程，且零元客房僅限平日、每日限量一間，數量本就不多。但也請符合條件的民眾不要失望，仍可改訂原價9000元愛地球專案客房，享2790元優惠(不含早餐)，另再享自助早餐買一送一，每天限量10間，優惠一直到4月底。

飯店向消費者致歉，也請欲洽詢零元專案的民眾請勿再撥打，讓飯店服務電話跟臉書能正常運行，也非常感謝民眾跟館方一樣重視環保旅行，也歡迎對中五碼的民眾多加利用2790元優惠，與震大金鬱金香一起感受台中港海線的旅遊魅力。

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