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身分證中5碼免費住1晚額滿　5星飯店急推新優惠...早餐買1送1

▲▼台中震大金鬱金香酒店經典客房。（圖／台中震大金鬱金香酒店提供）

▲台中震大金鬱金香酒店經典客房。（圖／台中震大金鬱金香酒店提供）

記者游瓊華／台中報導

台中海線第一家五星級飯店震大金鬱金香昨（6）日才正式開幕，館方推出身分證中5碼「17279」活動免費住一晚活動造勢，未料消息公布，消費者電話大量湧入飯店，客服、訂房專線被打爆，連官方臉書也遭癱瘓了。飯店緊急通告媒體，零元專案已額滿，請民眾改訂2790元專案，自助早餐再享買一送一，並延長優惠到4月底。

飯店指出，零元訊息公告首日，電話詢問瞬間爆量，飯店官方臉書甚至1小時內湧入超過500則以上訊息，讓訂房中心同仁電話接到手軟。

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為感謝所有環保旅行愛好民眾的要求，台中震大金鬱金香酒店內部緊急討論，改推出17279身份證對中五碼即享有原價9000元愛地球客房，平日周日至周四入住優惠價只需2790元(不含早餐)，自助早餐買一送一優惠。

飯店執行長陳定弘表示，真的沒想到17279身分證五碼全中是這麼容易的事，一起愛地球零元住房在下午3點公告後，1小時大概有湧入破150通電話，客務櫃台及訂房中心6位同仁昨天已超時加班到晚上8、9點，幾乎電話接沒停過，官方臉書也瞬間湧入超過500則以上訊息詢問，整個對外溝通渠道完全癱瘓，為避免耽誤其他一般民眾電話的詢問，內部緊急商討並緊急發出通告，零元專案已全數額滿，歡迎對中五碼的民眾改定平日2790專案，自助早餐再享買一送一，每日限量10間並延長優惠期限至4月底平日。

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