跟進中市府看好前景！海線首座連鎖四星酒店　下周徵才主廚70K

▲連鎖星級酒店執行長陳定弘看好台中海線前景。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後為了均衡發展，在海線規劃貿易專區全力發展經濟，在官方火車頭帶領下，民間投資企業愈來愈多，不少北部知名建商早就南下插旗推案，目前在台灣有5家四星級連鎖酒店，也在梧棲興建第6家，預計10月試營運，下周及9月初都和就業服務中心合作徵才，9成以上要僱用在地人，薪資也很優渥，主廚月薪就高達7萬元，已有不少人等待面試。

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▲▼連鎖星級酒店將在梧棲興建國際品牌酒店（下）和會展中心（上），預計10月試營運。（圖／民眾提供）

盧秀燕上任後推出「前店、後廠、自由港」三大經濟政策，打造台中成為富強城市，其中的「自由港」，就是結合台中港、清泉崗國際機場、高鐵等交通優勢，讓台中成為「人」與「貨物」自由流動的樞紐，創造並提升台中經濟。

海線擁有海港、空港，可說是台中未來發展重鎮，各項重大建設都在進行甚至營運中，包括三井OUTLET、風力發電、建商推案一波又一波、海洋生物館、郵輪專用碼頭等，觀光產業、經濟發展再結合便利交通，讓海線發展不可限量。

連鎖星級酒店執行長陳定弘表示，集團在台灣已有5家連鎖品牌酒店，看好海線前景，斥資數億元在廣達2.5公頃興建四星級酒店，樓高5層、118間全景客房、200個座位的宴會廳，預計10月初試營運，未來不但是海線首家國際品牌酒店和重要地標，更是中台灣首家Green Key綠色環保旅館。

陳定弘說，由於政府力推綠能，風力發電已在海線如火如荼展開，當然也有不少外國工程技師，有次他和一個外籍友人想找間餐酒館，車子繞了好久，好不容易找到一家，結果已經打佯，但當時才8點多，因此酒店內也設有120個座位的歐亞料理餐酒館，讓海線民眾入夜後有地方可去。

連鎖星級酒店24日、25日兩天將公開招募，9月4、5日也和就業服務中心合辦徵才，包括餐廳外場、一至三級廚師、客務接待、房務、工務專員、資訊專員、行政助理等近50個職缺，及餐飲部主管、西餐主廚及工務部主管等中高階職缺，月薪高達7萬元，最特別是每個服務單位將公開徵選「妙趣大使」，進行2年的儲備幹部育成計畫，歡迎在地人踴躍應試。