黑衣男「跪地磕頭」拜別10年老車　原因曝光！網秒懂：確實該拜



▲男子磕頭送別十年老車。（圖／翻攝自搜狐視頻）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

中國近期出現一則影片，吸引許多人朝聖。山東省一名男子竟對著一台「車頭全毀」、即將報廢的老車跪地磕頭拜拜，讓許多網友看了十分不解。隨後知情人士曝光背後原因，不少人回覆，「確實該拜。」

綜合陸媒報導，近期一則影片在中國各大平台爆紅，影片中一名男子對著一台白色的車子「跪地磕頭」感謝，而白色車子早已被撞爛且車頭全毀，影片讓許多人疑惑背後故事。

隨後有知情人士表示，這台車陪伴該男10年，前陣子該男子大病初癒，出門時碰上酒駕事故，肇事方當場身亡，男子的車頭也被撞得面目全非。但神奇的是，男子卻毫髮無傷，因此該男認為是愛車救了他一命，粉身碎骨幫他擋了一劫，才在愛車報廢時跪地磕頭答謝。

事後，車主的妻子也在個人社群寫下，「再見了，大白，感謝你十年的陪伴，感謝你陪伴了我們整個青春。從青蔥少女到懷孕到生孩子到現在的成熟中年，你為這個家出力了，最後粉身碎骨救了虎哥一命，你經得起這一拜。」

網友們看完紛紛留言，「確實該拜」、「萬物皆有靈，它救了主人全家」、「雖然是物體，但時間久了就有感情了，也不捨得讓它受傷」、「其實了很感動」、「該男子也是重情重意」、「和我一樣，救我一命，我的大白也走了」。