阿里山英迪格「浮動房價」曝！最頂「一晚25萬」　觀光局回應了

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

阿里山英迪格酒店遭一名周姓旅客投訴，1家4口228連假入住3天2夜房價要6萬9千元，質疑價格不合理。對此，嘉義縣文化觀光局指出，阿里山英迪格酒店當初報給觀光局的房價是5萬到25萬之間，所以提報的浮動價格沒有違反規定。

▲周姓旅客投訴，1家4口228連假入住3天2夜房價要6萬9千元，質疑價格不合理。（圖／記者翁伊森翻攝）

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事件起因為周女在228連假時，一家2大2小共4人加上友人到嘉義遊玩，入住「阿里山英迪格酒店」時發現，2天房價竟要6萬1千多元還不含早晚餐，櫃台人員另外提供含早晚餐的專案，總價是6萬9千多元，最終選擇專案價入住。但退房時反映房價問題，櫃台人員告知訂房價格為2萬3千元含早餐不含15%稅，「房價是浮動價格」，讓周女聽完後相當不滿，認為飯店是坐地起價。

▲嘉義縣文化觀光局產業科長張晃毓指出英迪格酒店的浮動價格沒有違反規定。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣文化觀光局產業科長張晃毓指出，周女反映的入住價錢6萬9千元過高，而酒店表示是採用浮動價格的方式，依照旅館業管理規則，旅館業應該要將房價報給主管機關備查，且報給房客的價錢不可高於給主管機關的房價。經查，阿里山英迪格酒店當初報給嘉義縣文化觀光局的房價是5萬到25萬之間，所以提報的浮動價格沒有違反規定。

飯店公關表示，周女當時透過朋友代訂，但是入住前都會做確認，實際聯繫到周女後，發現她入住需求跟友人訂的時候不同，以簡訊、電話聯繫時，都有跟周女重新報價，周女入住時也看過覺得沒有問題，簽署以後才會辦理入住手續。

▲周姓旅客指出，窗外景觀不佳。（圖／記者翁伊森翻攝）

公關說明，國際飯店的價格其實就像機票一樣，越靠近出發日期的話價格會越貴，訂房系統會自動去做調整，這是每家國際飯店都是相同的機制，就是浮動機制的房價。含稅1人3350元的晚餐是Buffet半自助餐，除了可以選擇主餐之外沙拉吧、甜點吧、飲料果汁，假日的時候還會提供海鮮吧，同時還有紅白酒暢飲。

▲ 阿里山英迪格酒店主打阿里山第一座高空無邊際泳池、高空露天酒吧、水療池、觀星平台等設施。（圖／記者翁伊森翻攝）

一名入住阿里山英迪格酒店的旅客指出，不管是在官網訂或是代訂，消費者的責任本來就要問清楚，「我自己就會問的很清楚」，如果沒有問的很清楚，業者也沒有說的很清楚，糾紛自然就會產生。