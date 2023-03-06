王信賢：陸視今年為兩岸「大交流年」　更重視雙方「同」的部分

▲政大國研中心舉辦「解析2023年中共全國兩會」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸全國人大會議5日開幕，國務院總理李克強進行了任內最後一次政府工作報告，並在涉台方面提到，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展。對此，學者王信賢認為，大陸將今年視為兩岸的「大交流年」，會把重點放在兩岸「同」的部分，像是所謂中華文化等，而「異」的部分，像是兩岸制度的差異，就會少提了。

政大國研中心副主任王信賢6日在「解析2023年中共全國兩會」座談會上提到，兩岸關係的部分，今年大家都知道是「大交流年」，有幾個因素，經歷過去3年疫情的封控，中共要加快經濟、社會融合的腳步，所以一直在喊兩岸要趕緊交流，包括像是恢復小三通、兩岸16個直航點。

▼李克強進行政府工作報告。（圖／達志／美聯社）



王信賢指出，再來就是，中共這幾年經濟跟社會發生了一些問題，會希望把重點先放在這裡，外部就追求一個穩定，「而且接下來就是2024總統大選了，他們也不希望在2023年兩岸關係的議題上節外生枝。」

許多人都好奇，王滬寧接任政協主席後，中共「一國兩制」的對台政策會不會有變化。對此，王信賢認為，「一國兩制」不會被放棄，但是一定會有調整，因為時空環境已經完全不同，「一國兩制」提出已經40年，「美中關係完全不同了，80年代初期，美國需要中國來遏制蘇聯，但現在美中戰略競爭相當厲害。」

王信賢進一步解釋，兩岸政治體制也與40年前完全不同了，當年還是國民黨威權統治，領黨階層希望統一，包含民意也是支持統一的，但現在基本上完全不同了。

王信賢還說，最後就是習近平上台之後，鄧（小平）典範退場，習（近平）典範的進場，「習近平在經濟、社會等各方面都希望超越鄧小平，所以在台灣問題上，他沒有可能不想走出自己一條新的路。」

王信賢更提到，大陸涉台論述可能出現調整，變得比較追求「同」的部分，比如李克強在報告裡面提到的中華文化等，會稍微多一點，而「異」的部分則會下降，像是兩岸政治制度的差異，就會少提。

另外，王信賢還說，當民眾覺得兩岸衝突、戰爭的可能性增加時，自然會想透過交流來緩解衝突，但兩岸的公權力都要留意一件事，就是「大交流」算不算是「民主協商」？

王信賢解釋，「民主協商」是一個政治性很高的名詞，也就是說，這是推動探索「兩制台灣方案」的一個手段，若北京想把「大交流」視為「民主協商」的一環，那就會比較麻煩。

王信賢更強調，台灣這邊政府也要小心，「大交流」不一定等於「民主協商」，但如果也把它扣上「民主協商」的帽子，那接下來交流可能會出現大問題，兩岸政府都不應該透過「大交流」來攫取政治利益。