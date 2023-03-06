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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學生先實施YouBike前30分鐘免費？　蔣萬安：「全民」才是目標方向

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安在2022年選舉期間，拋出恢復YouBike前30分鐘免費政策，但如今為避免「無車可借」爭議，交通局日前研擬將免費範圍縮小為學生族群，引發外界質疑是政見限縮。對此，蔣萬安6日強調，自己的目標很明確，就是讓全民享有YouBike前30分鐘免費。

▲▼蔣萬安視察萬大線加蚋站。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭遠龍攝）

蔣萬安6日到新北市視察萬大線的隧道貫通工程，針對過往拋出恢復YouBike前30分鐘免費，如今可能先從學生執行？蔣萬安表示，讓全體市民都享有YouBike前30分鐘免費，是他一直的政策方向，因為希望能鼓勵市民搭乘大眾運輸，並提高公共運輸使用率，但包括車子是否足夠、設站整體規劃評估，都已請交通局做整體評估。

媒體追問，所以是否先從學生列入免費範圍？蔣萬安提及，當時交通局有提各項建議，但他的目標非常明確。意指蔣萬安仍希望採「全民」YouBike前30分鐘免費。

為避免車子數量不夠，交通局曾研議要增加4000輛YouBike卻被「市府高層」打回構想？蔣萬安回應，不管是車子增加或站點設置，都希望能更有效率，結合更多數據來就整體需求、供給做精確設點。

蔣萬安稱，不管是車子數量、站點設置，未來也會結合相關的局處，根據相關數據來滿足市民需求，因為很多市民朋友反應，常有時候是熱門站點沒有車子可以出借，有時候是無站可還，這部分希望能夠做到更優化、更精確的整體規劃。

最後，關於經費從何而來？蔣萬安說，現在都已經在積極盤點，這個部分不會有問題，既定政策方向一直是讓市民享受到YouBike前30分鐘免費，提高整個公共運輸的使用率，後續相關配套則在積極規劃當中。

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