政見生變？蔣萬安恢復「YouBike前30分鐘免費」　擬學生先實施

▲北市YouBike。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安在2022年選舉期間，拋出恢復YouBike前30分鐘免費政策，遭到當時的對手、前台北市副市長黃珊珊批評草包政策，恐重回「無車可借」問題；蔣市府為避免「無車可借」爭議，交通局日前研擬將免費範圍縮小為學生族群，局長謝銘鴻表示，目前還在研議當中，重點是擴大推動綠運輸。

蔣萬安2022年曾表態，主張恢復Youbike前30分鐘免費政策，認為政府花一點小錢，就可以帶動民眾騎乘自行車，達成節能減碳效果；但此為前市長郝龍斌時代政策，後來到前市長柯文哲任內發生「無車可用」爭議進而取消，所以當蔣萬安拋出構想時，黃珊珊痛批其政見草包，將「免費」與「共享」輕重緩急搞錯。

眼見蔣萬安就職即將滿100天，台北市政府近期積極盤整蔣萬安政見，其中關於恢復YouBike前30分鐘免費議題，為避免無車可借，交通局日前提出好幾個方案，包括「階段性」實施，例如先將免費範圍縮小至學生族群，順利的話可望於今年底實施。

交通局長謝銘鴻5日受訪時表示，針對YouBike前30分鐘免費議題，之前已有向市長室進行報告討論，大家討論度熱烈，縮小至學生族群為其中一種方案，無論是時間或族群都還在討論，最終目標是擴大綠運輸使用率，讓全民增加使用大眾運輸。

關於民眾反映無車可用問題，謝銘鴻說，可以透過很多方法改善，包括擴增車輛、調度改善等，蔣萬安也曾提出能否結合大數據資料等意見，目前還在研議階段。