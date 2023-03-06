月薪達4.2萬元！北市環保局招募「150名儲備駕駛」　3／21開放報名

▲台北市環保局招募150名清潔隊儲備駕駛。（圖／台北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市環保局委託就服處辦理「112年儲備駕駛甄試」，預計錄取150名（一般類組105名、保障類組45名），月薪加計清潔獎金及駕駛安全獎金可達4.2萬元，將於3月21日至3月23日採現場報名，5月14日筆試，通過後才可參加路考測驗。

環保局6日表示，本次應考條件為凡具中華民國國籍，並於台北市設籍滿4個月以上，即111年11月23日（含）前設籍者；如為大陸地區人民來台定居者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條規定，設籍須滿10年，即102年3月23日（含）前設籍者。

不僅如此，同時需具有國民中學（含）以上學校畢業或具同等學力程度者學歷，並領有大貨車、大客車或聯結車有效職業駕駛執照1年以上者，即111年3月23日（含）前取得駕駛執照者。

環保局指出，此次甄試分為筆試及路考測驗，報名期間自3月21日上午9時起至3月23日下午5時止，採現場報名，地點在台北市政府第二行政中心1樓（台北市萬華區艋舺大道101號1樓），預計5月14日筆試，通過筆試者才能參加路考測驗，時間會再另行公告。

環保局提及，配合無紙化政策，報名表與甄試簡章、環保常識題庫等相關訊息，將刊登於台北市就業服務處網站「最新消息區」、台北就業大補帖網站及台北市政府環境保護局網站，民眾可自上述公告網站下載列印。

最後，環保局提醒，報考人報名前務必詳閱報名簡章及考試資訊，報名表件內容須詳實填寫，並檢查相關證件是否備齊，以免現場無法完成報名。